Jahonnews: The Washington Times об Узбекистане

25 мая 2017, 22:28 Комментарии

Jahonnews: В одной из наиболее именитых газет мира The Washington Times опубликован материал, посвященный современному развитию Узбекистана, его духовному наследию.

Автор статьи – известный писатель и публицист Тодд Вуд обращает внимание на царящие в Узбекистане мир и спокойствие на фоне роста нестабильности и противостояний в различных регионах мира. И в этом плане страна, где исповедуется толерантный ислам, смогла обеспечить межрелигиозное согласие и гендерное равенство.

Как отмечает журналист, на протяжении веков на узбекской земле мирно сосуществовали ислам, христианство, иудаизм, буддизм и другие вероисповедания.

Сегодня страна, обладающая древней славной историей, величественными историческими памятниками - мечетями, мавзолеями и медресе, привлекает внимание любителей путешествий по всему миру, пишет американское издание. А ислам носит здесь светский и просвещенный характер. В этой связи поездка в Узбекистан помогает познать корни ислама, не имеющего ничего общего с радикализмом.

"Несравненное богатство евразийской цивилизации, сосредоточенное в этом крае, способствует истинному пониманию удивительной сложности нашей планеты", - делится своими мыслями Т.Вуд.

Как один из ярких примеров религиозного взаимоуважения приводится мавзолей Ходжи Данияра (Святого Даниила), расположенный в древнем Самарканде. Здесь христиане, евреи и мусульмане молятся вместе, ведь, как гласит легенда, тут похоронены останки ветхозаветного пророка, в то время как совсем недалеко – по ту сторону границы, в Афганистане, уже несколько десятилетий бушует жестокая война.

В Узбекистане были пресечены все попытки радикализации ислама, пишет американское издание, и к женщинам относятся с большим уважением. "В самом деле республика известна как одно из самых безопасных мест в мире для туристов – независимо от их пола. По сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке это весьма примечательно".

В статье Washington Times также говорится о развитой транспортно-коммуникационной инфраструктуре Узбекистана. Разветвленная сеть автодорог, столичный метрополитен со своими станциями, являющимися произведениями искусства, современное авиа- и железнодорожное сообщение – все это позволяет легко и комфортно ориентироваться и перемещаться по стране.

Более того, как отмечается, многие жители республики говорят по-английски. Что касается гостиниц, то это очень достойные объекты, разнообразие которых – от пятизвездочных сетей до местных учреждений, приятно удивляет.

В статье публицист особо подчеркивает беспримерную красоту древних городов Узбекистана – Самарканда, Бухары, Хивы. Их тысячелетняя история, отмечает Т.Вуд, включает в себя столетия процветания и торгового могущества на Великом шелковом пути.

"Важно понять, что ислам – это не только та репутация, которая закрепилась за ним в последние десятилетия из-за радикализма, а тот огромный вклад в мировое развитие и науку, - говорится в заключение. – Если поедете в Узбекистан, узнаете об Авиценне, аль-Хорезми и многих других великих ученых и мыслителях, а также оставленном ими бесценном для человечества наследии".