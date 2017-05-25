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Jahonnews: The Washington Times об Узбекистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/jahonnews...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428183-ru.html

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"Ритм Евразии": Казахстан и Узбекистан против кризиса регионализма

25 мая 2017, 22:28       Комментарии

Jahonnews: В одной из наиболее именитых газет мира The Washington Times опубликован материал, посвященный современному развитию Узбекистана, его духовному наследию.
Автор статьи – известный писатель и публицист Тодд Вуд обращает внимание на царящие в Узбекистане мир и спокойствие на фоне роста нестабильности и противостояний в различных регионах мира. И в этом плане страна, где исповедуется толерантный ислам, смогла обеспечить межрелигиозное согласие и гендерное равенство.
Как отмечает журналист, на протяжении веков на узбекской земле мирно сосуществовали ислам, христианство, иудаизм, буддизм и другие вероисповедания.
Сегодня страна, обладающая древней славной историей, величественными историческими памятниками - мечетями, мавзолеями и медресе, привлекает внимание любителей путешествий по всему миру, пишет американское издание. А ислам носит здесь светский и просвещенный характер. В этой связи поездка в Узбекистан помогает познать корни ислама, не имеющего ничего общего с радикализмом.
"Несравненное богатство евразийской цивилизации, сосредоточенное в этом крае, способствует истинному пониманию удивительной сложности нашей планеты", - делится своими мыслями Т.Вуд.
Как один из ярких примеров религиозного взаимоуважения приводится мавзолей Ходжи Данияра (Святого Даниила), расположенный в древнем Самарканде. Здесь христиане, евреи и мусульмане молятся вместе, ведь, как гласит легенда, тут похоронены останки ветхозаветного пророка, в то время как совсем недалеко – по ту сторону границы, в Афганистане, уже несколько десятилетий бушует жестокая война.
В Узбекистане были пресечены все попытки радикализации ислама, пишет американское издание, и к женщинам относятся с большим уважением. "В самом деле республика известна как одно из самых безопасных мест в мире для туристов – независимо от их пола. По сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке это весьма примечательно".
В статье Washington Times также говорится о развитой транспортно-коммуникационной инфраструктуре Узбекистана. Разветвленная сеть автодорог, столичный метрополитен со своими станциями, являющимися произведениями искусства, современное авиа- и железнодорожное сообщение – все это позволяет легко и комфортно ориентироваться и перемещаться по стране.
Более того, как отмечается, многие жители республики говорят по-английски. Что касается гостиниц, то это очень достойные объекты, разнообразие которых – от пятизвездочных сетей до местных учреждений, приятно удивляет.
В статье публицист особо подчеркивает беспримерную красоту древних городов Узбекистана – Самарканда, Бухары, Хивы. Их тысячелетняя история, отмечает Т.Вуд, включает в себя столетия процветания и торгового могущества на Великом шелковом пути.
"Важно понять, что ислам – это не только та репутация, которая закрепилась за ним в последние десятилетия из-за радикализма, а тот огромный вклад в мировое развитие и науку, - говорится в заключение. – Если поедете в Узбекистан, узнаете об Авиценне, аль-Хорезми и многих других великих ученых и мыслителях, а также оставленном ими бесценном для человечества наследии".

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