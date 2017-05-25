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Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы. Налоги не платил...

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/messi-pri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428182-ru.html

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Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов

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ГНС за 4 месяца выдала страховых полюсов на 25,7 млн сомов

ГНС: За 4 месяца в рамках пилотного проекта выдано страховых полюсов на 25,7 млн сомов

25 мая 2017, 22:34       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Верховый суд Испании утвердил приговор знаменитому игроку "Барселоны" из Аргентены Лионелю Месси. Суд признал, что Мессии уклонялся от уплаты налогов и осудил игрока на 21 месяц тюрьмы, однако отбывать срок аргентинец не будет.
По сообщению Всемирной Службы Би-би-си, ​Месси и его отец Хорхе были обвинены в неуплате налогов в сумме €4,1 млн. Оба приговорены к 21 месяцу тюрьмы, однако срок будет условным — по законам Испании за экономические преступления не наказываются реальным заключением, если речь идет о сроке до двух лет.
Дело Месси было возвращено в суд Барселоны, который и вынес первоначальный приговор. Прокуратура требовала для Месси и его отца трех лет заключения, однако суд не согласился и приговорил аргентинцев к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов, так как учел, что часть налогов Хорхе Месси все же выплатил.
Первоначальный приговор был вынесен в июле 2016 года. Месси и его отца признали виновными в уклонении от уплаты налогов со сборов, полученных ими за изображение футболиста, в размере €4,1 млн в период с 2007 по 2009 год.
В ходе судебного процесса прокуроры утверждали, что Лионель Месси и его отец использовали налоговые убежища в Белизе и Уругвае для сокрытия доходов. Футболист заявлял, что он "ничего не знал" о своих финансовых делах. Во время заседания нападающий сказал, что не подозревал о каких-либо нарушениях, когда отец просил его подписать контракты или документы, связанные с правами на его изображения.
Лионель Месси заявил, что не участвовал в финансовых махинациях и только подписывал документы. "Меня заботила только игра в футбол", — заявил форвард "Барселоны".

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