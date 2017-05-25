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Trend: Узбекистан и Турция подписали соглашения на 2 млрд долларов США

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-uzb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428181-ru.html

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Узбекистан и ОАЭ активизирует двустороннего сотрудничества

25 мая 2017, 22:12       Комментарии

Trend: Пакет документов и соглашений, предусматривающих реализацию около 30 проектов в текстильной, электротехнической, фармацевтической, строительной отраслях и банковской сфере на общую сумму более двух миллиардов долларов, подписан по итогам заседания узбекско-турецкой межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форума, состоявшихся в четверг в Ташкенте.
На заседании были рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического, финансового и технического сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.
По словам вице-премьера Узбекистана, сопредседателя межправкомиссии с узбекской стороны Рустама Азимова, обе страны располагают значительным потенциалом для увеличения товарооборота.
"По итогам прошлого года взаимный товарооборот достиг 1,2 миллиарда долларов. Данный показатель не отражает потенциала двух стран. У нас есть все возможности увеличить его в три – четыре раза", - сказал Азимов.
Заместитель премьер-министра Турции, председатель комиссии с турецкой стороны Тугрул Тюркеш отметил, что новый импульс торгово-экономические отношения получили благодаря договоренностям между президентами двух стран.
Как сообщалось, в ноябре 2016 года президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзияев и Тайип Эрдоган провели переговоры в Самарканде, где обсудили разработку "дорожной карты" по развитию сотрудничества двух стран.
"У нас есть все возможности для реализации новых перспективных проектов. Включение новых направлений сотрудничества позволит нам в кратчайшие сроки увеличить товарооборот в два раза", – сказал Тюркеш.
По его мнению, наиболее перспективными направлениями для наращивания узбекско-турецкого сотрудничества являются текстильная отрасль, индустрия стройматериалов, фармацевтика, сельское хозяйство, продовольствие, автомобилестроение, а также производство бытовой техники.
Вместе с вице-премьером турецкого правительства для участия в МПК прибыли министр культуры и туризма Наби Авджи, министр экономики Нихат Зейбекчи и другие официальные лица.
Турция входит в число важных торговых партнеров Узбекистана. В стране функционирует 441 предприятие с участием турецкого капитала, в том числе 94 предприятия со стопроцентным турецким капиталом.
Инвестиции турецкой стороны в экономику Узбекистана составляют на сегодняшний день около одного миллиарда долларов.

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