На тротуаре возле ТЭЦ автомобиль сбил женщину с ребенком (фото, видео)

25 мая 2017, 20:48 Комментарии

На пешеходной дорожке возле ТЭЦ автомобиль сбил женщину с ребенком, сидевшим в коляске. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила Айсылу Ельчина.

«Вчера с дочкой гуляла по [проспекту] Чуй, напротив супермаркета Фрунзе за ТЭЦ, где по аллее начали ехать машины. Я снимала на камеру, и одна девушка сбила мою коляску колесом и сбежала. Приехали гаишники, вызвали скорую. Потом звоню гаишникам, они сказали больше не звонить и послали меня на три буквы, перед всей палатой, хотя номер взяли. Пожалуйста, помогите найти и наказать ее и гаишников!» — говорится в сообщении пользователя.

На кадрах съемки видно, как белая Honda Fit (госномер B 0695 AP) движется по тротуару, подвергая опасности идущих по тротуару прохожих. Кроме указанной автомашины, судя по кадрам, ПДД нарушили еще два автовладельца. Их госномера также можно рассмотреть на видеозаписи — VW Passat зеленого цвета (г.н. S 6270 W) и джип Toyota (г. н. B 6079 AO [AG]).

По данным активиста Айбека Баратова, некоторое время назад машину нарушительницы, совершившей наезд на женщину и ребенка, удалось обнаружить. О подробностях дела K-News обещали сообщить позже.