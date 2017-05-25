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На заседании Совета глав правительств стран СНГ планируется рассмотреть 13 проектов документов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428179-ru.html

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25 мая 2017, 21:07       Комментарии

Делегация Кыргызстана примет участие в заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств в городе Казань (Татарстан). Как сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ, на заседании планируется рассмотреть 13 проектов документов, направленных на экономическое взаимодействие государств-участников СНГ и развитие сотрудничества по другим направлениям.
В проект повестки дня включены вопросы, касающиеся, в частности, взаимодействия стран Содружества в сфере инноваций, обеспечения транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, подготовки специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
Кроме того, главам правительств предлагается рассмотреть документы, регламентирующие сотрудничество в области радионавигации, противодействия производству и распространению контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности и др.
Также 26 мая 2017 года в Москве состоится заседание Совета министров обороны государств- участников СНГ.
На заседании главы оборонных ведомств планируют рассмотреть девятнадцать вопросов. Среди них - развитие сотрудничества в области изучения, сохранения и популяризации исторического и культурного наследия в военной области, расширение взаимодействия министерств обороны стран СНГ в области боевой подготовки и полевой выучки, военные аспекты противодействия международному терроризму, взаимное признание воинских званий, присвоенных военнослужащим в государствах Содружества, сотрудничество в области обеспечения полетов авиации вооруженных сил и состояние безопасности таких полетов.
Члены совета обсудят план реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения, совместные мероприятия вооруженных сил стран СНГ в 2018 году, проведение совместных учений с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Боевое Содружество-2017", рассмотрят ряд других вопросов.
Совет министров обороны государств-участников СНГ был образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Активно участвуют в работе СМО СНГ Республика Молдова, Туркменистан и Украина.
Совет координирует военное сотрудничество стран Содружества, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов.
В функции Совета также входит рассмотрение проектов договоров и других документов по вопросам обороны и военного строительства, выработка предложений по сближению правовых актов в этой области, осуществление руководства Коллективными силами по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств.

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