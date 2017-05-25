Доездились! — как милиция задерживала выпускников в Бишкеке за нарушение ПДД

25 мая 2017, 21:27 Комментарии

Пока выпускники праздновали "Последний звонок", сотрудники Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека несли службу в усиленном режиме.

По словам начальника пресс-службы УПМ Таалая Бугубаева, ежегодно 25 мая учащиеся школ нарушают Правила дорожного движения и занимаются автохулиганством.

"По сравнению с прошлым годом нарушителей, которые, скажем, кричат, высунувшись из окон авто, мало. Но был, например, составлен административный протокол в отношении участников кортежа из более пяти машин в районе Южных ворот", - сказал Бугубаев.

В таких случаях автомобили нарушителей ставят на штрафстоянку, а водители уплачивают штраф в размере 5 тысяч сомов.

Автохулиганство подразумевает умышленные действия водителя, нарушающие общественный порядок и Правила дорожного движения.