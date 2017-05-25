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Доездились! — как милиция задерживала выпускников в Бишкеке за нарушение ПДД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428178-ru.html

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Селфи на линейке, красивые школьницы — какие они, выпускники 2017 года

25 мая 2017, 21:27       Комментарии

Пока выпускники праздновали "Последний звонок", сотрудники Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека несли службу в усиленном режиме.
По словам начальника пресс-службы УПМ Таалая Бугубаева, ежегодно 25 мая учащиеся школ нарушают Правила дорожного движения и занимаются автохулиганством.
"По сравнению с прошлым годом нарушителей, которые, скажем, кричат, высунувшись из окон авто, мало. Но был, например, составлен административный протокол в отношении участников кортежа из более пяти машин в районе Южных ворот", - сказал Бугубаев.
В таких случаях автомобили нарушителей ставят на штрафстоянку, а водители уплачивают штраф в размере 5 тысяч сомов.
Автохулиганство подразумевает умышленные действия водителя, нарушающие общественный порядок и Правила дорожного движения.

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