Орозо в Кыргызстане начнется 27 мая — муфтият

25 мая 2017, 20:42 Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Орозо (месяц Рамазан) в этом году начнется 27 мая, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

В муфтияте сообщили, что дата определена путем наблюдения за луной.

Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается с молитвы на заре и заканчивается после захода солнца также молитвой. В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от движения луны. Соответственно в этом году он может завершиться примерно 24 или 25 июня.

Дату окончания орозо также определят путем наблюдения за луной.

Время начала воздержания (имсак) и разговения (ифтар) смотрите в календаре орозо 2017 года>>