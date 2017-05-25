25 мая 2017, 20:20 Комментарии

В Бишкеке стартует отборочный этап чемпионата мира-2018 по волейболу. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил генеральный секретарь федерации волейбола Кыргызстана Кылыч Сарбагишев.

По его словам, во втором отборочном этапе кроме сборной Кыргызстана, примут участие команды Казахстана и Пакистана. Матчи пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром".

Открытие турнира пройдет завтра в18.00, после чего начнется стартовый матч, где встречаются сборные Кыргызстана и Пакистана.

Как отметил Сарбагишев, команды, которые приехали в Бишкек, входят в восьмерку сильнейших в Азии.

"Мы решили, что волейбол в Кыргызстане пока не будет коммерческим и соответственно вход будет бесплатным. Но для контроля и понимания мы приготовили пригласительные. Конечно же, будет трансляция матчей", - добавил он.

Для контроля проведения турнира в Бишкек приехал генеральный секретарь Азиатской конфедерации волейбола Шанрит Вонгпрасерт. Он поблагодарил федерацию за хорошую организацию и отметил, что все готово к проведению отборочного этапа.

"Матчи будут обслуживать судьи международной категории и не будет конфликта интересов", - заверил он.