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В Бишкеке стартует отборочный этап чемпионата мира-2018 по волейболу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360473_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428176-ru.html

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25 мая 2017, 20:20       Комментарии

В Бишкеке стартует отборочный этап чемпионата мира-2018 по волейболу. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил генеральный секретарь федерации волейбола Кыргызстана Кылыч Сарбагишев.
По его словам, во втором отборочном этапе кроме сборной Кыргызстана, примут участие команды Казахстана и Пакистана. Матчи пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром".
Открытие турнира пройдет завтра в18.00, после чего начнется стартовый матч, где встречаются сборные Кыргызстана и Пакистана.
Как отметил Сарбагишев, команды, которые приехали в Бишкек, входят в восьмерку сильнейших в Азии.
"Мы решили, что волейбол в Кыргызстане пока не будет коммерческим и соответственно вход будет бесплатным. Но для контроля и понимания мы приготовили пригласительные. Конечно же, будет трансляция матчей", - добавил он.
Для контроля проведения турнира в Бишкек приехал генеральный секретарь Азиатской конфедерации волейбола Шанрит Вонгпрасерт. Он поблагодарил федерацию за хорошую организацию и отметил, что все готово к проведению отборочного этапа.
"Матчи будут обслуживать судьи международной категории и не будет конфликта интересов", - заверил он.

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