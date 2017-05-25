Крупнейший в КР книжный магазин "Раритет" могут закрыть — Бондаренко

25 мая 2017, 20:16 Комментарии

Видеомост на тему "Гуманитарное сотрудничество стран СНГ" прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан 25 мая.

По словам Бондаренко, сейчас через крупнейший книжный магазин "Раритет" в республику поставляется 30 процентов литературы из стран СНГ.

"Мы пытаемся его отстоять и защитить, но этот бизнес не приносит прибыли по причине высокой арендной платы за помещения. Однако, несмотря на все трудности, мы публикуемся, в стране много талантливых авторов", - сказал Бондаренко.

Видеоконференция объединила площадки в Минске, Астане, Баку, Бишкеке, Кишеневе и Москве.