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Новости Кыргызстана

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 26 мая возможны перерывы в электроснабженииВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 26 мая возможны перерывы в электроснабжении

Крупнейший в КР книжный магазин "Раритет" могут закрыть — Бондаренко

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428175-ru.html

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Кыргызско-китайская граница временно закрывается

25 мая 2017, 20:16       Комментарии

Видеомост на тему "Гуманитарное сотрудничество стран СНГ" прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан 25 мая.
По словам Бондаренко, сейчас через крупнейший книжный магазин "Раритет" в республику поставляется 30 процентов литературы из стран СНГ.
"Мы пытаемся его отстоять и защитить, но этот бизнес не приносит прибыли по причине высокой арендной платы за помещения. Однако, несмотря на все трудности, мы публикуемся, в стране много талантливых авторов", - сказал Бондаренко.
Видеоконференция объединила площадки в Минске, Астане, Баку, Бишкеке, Кишеневе и Москве.

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