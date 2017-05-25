В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 26 мая возможны перерывы в электроснабжении

25 мая 2017, 19:47 Комментарии

"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 26 мая в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> северо-западная часть жилмассива Дордой (по ул.Элебесова)

</td> <td> 08:00

</td> <td> 20:00

</td> <td> профилактические работы ОАО "НЭСК" на ЛЭП 110 кВ "Главная "Карагачевая"

</td> </tr> <tr> <td> ул. Коллективная, Усенбаева, Орозбекова, пер.Ровенский, Станиславский, Донской;

ж/м Эне-Сай (14, 15 улицы)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 19:00

</td> <td> демонтаж проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 2261, 508, 1152, 3105

</td> </tr> <tr> <td> жилгородок Красный строитель

</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 630

</td> </tr> <tr> <td> ул. Элебесова, Школьная

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Карагачевая"

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> ул. Садыгалиева № 107

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ул. Тюменская, Исанова, Тоголок Молдо, Фиолетовая, Ушакова, Пржевальского, Токтогула, Молодой Гвардии, Московская, пер.Осипенко

</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 72, 185, 241

</td> </tr> <tr> <td> ул.Профессора Зимы, Баялинова, Джамбула

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №283

</td> </tr> <tr> <td> квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Островского, Айни, проспектом Мира

</td> <td> 09:00

</td> <td> 12:00

</td> <td> профилактические работы на ТП № 479

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Арча-Бешик (ул.Эркин-Тоо, Шералиева);

квадрат, ограниченный улицами Кожомкулова, Садырбаева, Орто, Абдрахманова

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> установка опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Айни"

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламединский

</td> <td> с. Октябрьское

(2 отделение)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Карла Маркса"

</td> </tr> <tr> <td>

Сокулукский

</td> <td> с. Военно-Антоновка (ул. Северная, Полярная, Кирова, Фрунзе, Красноармейская, Пионерская)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Кун-Туу"

</td> </tr> <tr> <td> с. Заря (ул. Гагарина, Сокулукская, Набережная, Юбилейная), Ак-Кашат (ул.Комсомольская, Озерная, Целинная)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Джаны-Пахта"

</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул.Первомайская, Советская, Токтогула, Калинина, Ленина)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №957;

профилактические работы на ТП №№ 1270, 1255

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> г.Кара-Балта (ул.Тимирязева, Макаренко, Береговая)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №358

</td> </tr> <tr> <td> Панфиловский

</td> <td> с. Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай

</td> <td> 08:00

</td> <td> </td> </tr> </table>