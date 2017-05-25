В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 26 мая возможны перерывы в электроснабжении

25 мая 2017, 19:47 Комментарии
"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 26 мая в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> северо-западная часть жилмассива Дордой (по ул.Элебесова)
</td> <td> 08:00
</td> <td> 20:00
</td> <td> профилактические работы ОАО "НЭСК" на ЛЭП 110 кВ "Главная "Карагачевая"
</td> </tr> <tr> <td> ул. Коллективная, Усенбаева, Орозбекова, пер.Ровенский, Станиславский, Донской;
ж/м Эне-Сай (14, 15 улицы)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 19:00
</td> <td> демонтаж проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 2261, 508, 1152, 3105
</td> </tr> <tr> <td> жилгородок Красный строитель
</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 630
</td> </tr> <tr> <td> ул. Элебесова, Школьная
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Карагачевая"
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> ул. Садыгалиева № 107
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ул. Тюменская, Исанова, Тоголок Молдо, Фиолетовая, Ушакова, Пржевальского, Токтогула, Молодой Гвардии, Московская, пер.Осипенко
</td> <td> установка опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 72, 185, 241
</td> </tr> <tr> <td> ул.Профессора Зимы, Баялинова, Джамбула
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №283
</td> </tr> <tr> <td> квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Островского, Айни, проспектом Мира
</td> <td> 09:00
</td> <td> 12:00
</td> <td> профилактические работы на ТП № 479
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Арча-Бешик (ул.Эркин-Тоо, Шералиева);
квадрат, ограниченный улицами Кожомкулова, Садырбаева, Орто, Абдрахманова
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> установка опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Айни"
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с. Октябрьское
(2 отделение)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Карла Маркса"
</td> </tr> <tr> <td>
Сокулукский
</td> <td> с. Военно-Антоновка (ул. Северная, Полярная, Кирова, Фрунзе, Красноармейская, Пионерская)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Кун-Туу"
</td> </tr> <tr> <td> с. Заря (ул. Гагарина, Сокулукская, Набережная, Юбилейная), Ак-Кашат (ул.Комсомольская, Озерная, Целинная)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Джаны-Пахта"
</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул.Первомайская, Советская, Токтогула, Калинина, Ленина)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №957;
профилактические работы на ТП №№ 1270, 1255
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> г.Кара-Балта (ул.Тимирязева, Макаренко, Береговая)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №358
</td> </tr> <tr> <td> Панфиловский
</td> <td> с. Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай
</td> <td> 08:00
</td> <td> </td> </tr> </table>