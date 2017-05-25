Россия выделила грант в $30 млн — министр финансов КР

25 мая 2017, 19:32 Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Россия выделила Кыргызстану грант в размере 30 миллионов долларов, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев, выступая на заседании парламента.

По его словам, часть средств из обещанных РФ 200 миллионов долларов на адаптацию республики к условиям ЕАЭС не потрачена, после необходимых юридических процедур их перечислят ряду министерств Кыргызстана.

"Кроме того, в мае из России поступил грант в размере 30 миллионов долларов. Одна часть суммы будет направлена на строительство домов для сотрудников силовых структур, а вторая - на поддержку бюджета", - рассказал министр.

Касымалиев добавил, что эти средства отразят в обновленном бюджете КР.