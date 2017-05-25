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Россия выделила грант в $30 млн — министр финансов КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428173-ru.html

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25 мая 2017, 19:32       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Россия выделила Кыргызстану грант в размере 30 миллионов долларов, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев, выступая на заседании парламента.
По его словам, часть средств из обещанных РФ 200 миллионов долларов на адаптацию республики к условиям ЕАЭС не потрачена, после необходимых юридических процедур их перечислят ряду министерств Кыргызстана.
"Кроме того, в мае из России поступил грант в размере 30 миллионов долларов. Одна часть суммы будет направлена на строительство домов для сотрудников силовых структур, а вторая - на поддержку бюджета", - рассказал министр.
Касымалиев добавил, что эти средства отразят в обновленном бюджете КР.

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