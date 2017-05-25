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Дожди и грозы — прогноз погоды по Кыргызстану на 26 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428172-ru.html

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В Кыргызстане завершился суд по делу поставщиков взрывчатки террористам

25 мая 2017, 19:04       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. В пятницу, 26 мая, на всей территории республики ожидаются дожди и грозы, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночью в пределах 11-16 градусов тепла, днем +23...+28.
В Таласской области будет прохладнее - ночью от 10 до 15 градусов выше нуля, днем в пределах 21-26.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +12...+17, днем термометры покажут от 24 до 29 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 9-14 градусов со знаком "плюс", днем 21-26.
В Нарынской области в ночное время 6-11 градусов выше нуля, днем +19...+24.
В Оше временами дождь, гроза. Ночная температура будет колебаться в пределах 16-18 градусов тепла, дневная составит от 26 до 28.
В Бишкеке кратковременный дождь, гроза. Ночью +14...+16, днем 25-27 градусов.

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