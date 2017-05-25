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Раздача бесплатного напитка привела к стычке в Бишкеке — кадры очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428171-ru.html

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В Бишкеке представили работы художника новой волны узбекской живописи конца ХХ столетия

25 мая 2017, 19:10       Комментарии

По его словам, это случилось на пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Фучика. Повздорили реализатор и гражданка, которая пришла за бесплатным напитком.
"Я застал этот момент на остановке. Так и не понял, кто виноват в стычке. Может, продавщица сказала, что бесплатных напитков не осталось... Хотели вызвать милицию. Не знаю, что было потом, - я ушел, не дождавшись окончания конфликта", - рассказал очевидец.
На кадрах видно, что покупательница выливает напиток на реализатора, та отбирает у нее бумажный стаканчик и отталкивает женщину, после чего между ними происходит потасовка.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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