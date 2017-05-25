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Разаков: Кыргызстан остается активным участником международных мероприятий по противодействию легализации преступных доходов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/razako...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428170-ru.html

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25 мая 2017, 19:06       Комментарии

Кыргызстан была и остается активным участником международных мероприятий в сфере по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и придает важное значение участию в деятельности Евразийской группы. Об этом сказал вице-премьер-министр Жениш Разаков на 26-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
На заседании рассмотрены вопросы противодействия финансированию терроризма, оказание технического содействия, процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок и иные вопросы, имеющие значимость на глобальном уровне.
"В связи с возрастанием угрозы международного терроризма необходимо в Евразийском регионе выработать и применять совместные планомерные и активные действия в сфере по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма не только на уровне подразделений финансовой разведки, но также на уровне правоохранительных, надзорных и фискальных органов государств Евразийского региона", -подчеркнул вице-премьер-министр Жениш Разаков.
Отметим, что с 22 по 26 мая 2017 года в городе Бишкек проходит пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ ПОД/ФТ), где проходит обсуждение ряда важных вопросов в рамках заседаний рабочих групп и совместных семинаров.
Кыргызстан является государством-членом ЕАГ в соответствии с Соглашением о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Высшим органом ЕАГ является Пленарное заседание, которое проводится, как правило, два раза в год, но не реже одного раза в год. В работе Пленарного заседания принимают участие делегации государств-членов ЕАГ.
По итогам 26-го Пленарного заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма состоялся брифинг для представителей СМИ.

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