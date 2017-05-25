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В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 26 мая отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428169-ru.html

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В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 26 мая возможны перерывы в электроснабжении

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25 мая 2017, 19:21       Комментарии

26 мая в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 8:00 до 20:00:
– северо-западная часть жилмассива "Дордой" (улица Элебесова).
С 9:00 до 19:00:
– улицы Коллективная, Усенбаева, Орозбекова, переулки Ровенский, Станиславский, Донской, ж/м "Эне-Сай" (14-я, 15-я улицы), жилгородок "Красный строитель".
С 9:00 до 18:00:
– улицы Элебесова, Школьная, Садыгалиева, № 107, Тюменская, Исанова, Тоголока Молдо, Фиолетовая, Ушакова, Пржевальского, Токтогула, Молодой Гвардии, Московская, Профессора Зимы, Баялинова, Джамбула переулок Осипенко.
С 9:00 до 12:00:
– квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Островского, Айни, проспектом Мира.
С 9:00 до 17:00:
– жилмассив "Арча-Бешик" (улицы Эркин-Тоо, Шералиева), квадрат, ограниченный улицами Кожомкулова, Садырбаева, Орто, Абдрахманова.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Октябрьское (2-е отделение), Военно-Антоновка (улицы Северная, Полярная, Кирова, Фрунзе, Красноармейская, Пионерская), Заря (улицы Гагарина, Сокулукская, Набережная, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Комсомольская, Озерная, Целинная), Сокулук (улицы Первомайская, Советская, Токтогула, Калинина, Ленина);
<ul> <li>город Кара-Балта (улицы Тимирязева, Макаренко, Береговая).</li> </ul> С 8:00 до 17:00:
– села Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай.
В Таласской области с 8:00 до 18:00:
– села Кырк-Казык, Беш-Таш, Калба, Кара-Суу,Кок-Кашат.
С 9:00 до 17:00:
– села Уч-Коргон, Чон-Капка, Жийде.

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