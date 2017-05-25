В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 26 мая отключат электричество

25 мая 2017, 19:21 Комментарии

26 мая в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 8:00 до 20:00:

– северо-западная часть жилмассива "Дордой" (улица Элебесова).

С 9:00 до 19:00:

– улицы Коллективная, Усенбаева, Орозбекова, переулки Ровенский, Станиславский, Донской, ж/м "Эне-Сай" (14-я, 15-я улицы), жилгородок "Красный строитель".

С 9:00 до 18:00:

– улицы Элебесова, Школьная, Садыгалиева, № 107, Тюменская, Исанова, Тоголока Молдо, Фиолетовая, Ушакова, Пржевальского, Токтогула, Молодой Гвардии, Московская, Профессора Зимы, Баялинова, Джамбула переулок Осипенко.

С 9:00 до 12:00:

– квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Островского, Айни, проспектом Мира.

С 9:00 до 17:00:

– жилмассив "Арча-Бешик" (улицы Эркин-Тоо, Шералиева), квадрат, ограниченный улицами Кожомкулова, Садырбаева, Орто, Абдрахманова.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Октябрьское (2-е отделение), Военно-Антоновка (улицы Северная, Полярная, Кирова, Фрунзе, Красноармейская, Пионерская), Заря (улицы Гагарина, Сокулукская, Набережная, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Комсомольская, Озерная, Целинная), Сокулук (улицы Первомайская, Советская, Токтогула, Калинина, Ленина);

<ul> <li>город Кара-Балта (улицы Тимирязева, Макаренко, Береговая).</li> </ul> С 8:00 до 17:00:

– села Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай.

В Таласской области с 8:00 до 18:00:

– села Кырк-Казык, Беш-Таш, Калба, Кара-Суу,Кок-Кашат.

С 9:00 до 17:00:

– села Уч-Коргон, Чон-Капка, Жийде.