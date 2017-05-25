В правительстве опровергли информацию о том, что с 12 августа отечественную сельхозпродукцию прекратят пропускать через границу РК

25 мая 2017, 19:00 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Информация о том, что после 12 августа 2017 года продукцию отечественных фермеров прекратят пропускать через кыргызско-казахстанскую границу, не соответствует действительности. Об этом сообщает перс-служба правительства.

Ранее председатель Крестьянско-фермерской партии Куттубек Асылбеков заявил, что с 12 августа 2017 года, после вступления в силу 18 Технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза, продукцию отечественных фермеров прекратят пропускать через кыргызско-казахстанскую границу.

Как пояснили в правительстве, на сегодня отечественные предприятия, осуществляющие поставки продукции в страны ЕАЭС, уже работают согласно всем требованиям действующих Технических регламентов ТС/ЕАЭС. Таким образом, для данных предприятий условия экспорта продукции в страны ТС/ЕАЭС после 12 августа 2017 года не изменятся.

Вступление в силу на территории республики с 12 августа 2017 года 18 Технических регламентов ТС/ЕАЭС, прежде всего означает, что теперь продукция отечественных производителей, производимая для внутреннего рынка, должна будет соответствовать требованиям, установленным в рамках ТС/ЕАЭС.

Отсрочка по вступлению в силу 18 Технических регламентов ТС/ЕАЭС, в том числе регламента "О безопасности пищевой продукции" в настоящее время не рассматривается, так как данные Технические регламенты уже действуют в других странах-членах ЕАЭС и в случае экспорта продукции отечественного производства, она должна соответствовать предъявляемым требованиям.

Вместе с тем необходимо отметить, что уполномоченными государственными органами КР проводится соответствующая работа по информированию бизнес-сообществ и производителей о требованиях технических регламентов ТС/ЕАЭС. По данному вопросу предприниматели могут обращаться в уполномоченные органы для получения исчерпывающей информации и помощи.