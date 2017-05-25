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Внесены изменения в некоторые законодательные акты КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428167-ru.html

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25 мая 2017, 19:13       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в законы КР "Об образовании", "О лицензионно-разрешительной системе в КР"). Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2017 года в целях улучшения качества образования, путем внедрения альтернативного варианта прохождения аккредитации образовательных организаций (кроме независимой аккредитации), а также устранения противоречия в законодательстве.
В указанных целях Законом вносятся изменения в законы "Об образовании", "О лицензионно-разрешительной системе в КР".
В Законе "Об образовании":
- изменения вносимые в абзацы 5-7 статьи 1, носят редакционный характер и направлены на установление соответствия изменениям, вносимым в статью 40 Закона. В частности, согласно внесенным изменениям в понятийный аппарат Закона:
"аккредитация - процедура оценки уровня качества образовательной организации в целом или ее отдельных образовательных программ с целью признания соответствия образовательной организации или образовательной программы требованиям и критериям, установленным не ниже требований и критериев, определенных Правительством КР;
аккредитация институциональная - процедура оценки уровня качества образовательной организации в целом с целью признания ее соответствия требованиям и критериям, установленным не ниже требований и критериев, определенных Правительством КР;
аккредитация программная - процедура оценки уровня качества образовательных программ с целью признания их соответствия требованиям и критериям, установленным не ниже требований соответствующих государственных образовательных стандартов";
- согласно изменениям в статью 5 Закона "в Кыргызской Республике устанавливаются государственные образовательные стандарты на все уровни образования: дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, начальное профессиональное образование и среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование.
Государственные образовательные стандарты определяют принципы, структуру, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников на разных уровнях обучения и приобретаемые ими компетентности.
Государственный стандарт является основой для проведения оценки качества предоставляемого обучающимся образования.
Государственные образовательные стандарты являются обязательными для выполнения всеми образовательными организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
Государственные образовательные стандарты на уровне дошкольного и школьного образования, а также макеты Государственных образовательных стандартов для всех уровней профессионального образования, предметные стандарты для общеобразовательных школ и стандарты по направлениям подготовки и специальностям для всех уровней профессионального образования разрабатываются уполномоченным государственным органом в области образования и утверждаются Правительством КР.
Государственные образовательные стандарты по послевузовскому профессиональному медицинскому образованию разрабатываются уполномоченным государственным органом в области здравоохранения и утверждаются Правительством КР.
Пересмотр и обновление Государственных образовательных стандартов производится не реже одного раза в пять лет".
Далее, для исключения коллизий принятым Законом внесены изменения в часть 1 статьи 40 Закона "Об образовании" и в пункт 56 статьи 15 Закона "О лицензионно-разрешительной системе в КР". Следует отметить, что в Законе "Об образовании" предусмотрено, что образовательные организации, кроме государственных школьных, дошкольных и внешкольных образовательных организаций, начинают реализацию образовательных программ только после получения соответствующих лицензий.
В то же время, согласно пункту 56 статьи 15 согласно Закона "О лицензионно-разрешительной системе в КР" подлежит лицензированию образовательная деятельность, кроме деятельности государственных и муниципальных учреждений образования, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Таким образом, в целях исключения разночтения, принятым Законом положения законов "Об образовании", "О лицензионно-разрешительной системе в КР" гармонизированы.
Также в статью 40 Закона "Об образовании" внесены следующие изменения:
- в части 6 статьи уточняется прохождение образовательными организациями институциональной и (или) программной аккредитации в аккредитационных агентствах. При этом отмечается, что образовательные организации, реализующие образовательные программы основного и среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования могут проходить институциональную и (или) программную аккредитацию в уполномоченном государственном органе в области образования в порядке, установленном Правительством КР.
Из вышеизложенного следует, что образовательные организации, реализующие программы основного и среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования кроме независимой аккредитации в качестве альтернативного варианта могут проходить аккредитацию в уполномоченном государственном органе в области образования.
- в части 7 уточняется законодательство и уполномоченный государственный орган в области образования, которыми могут быть установлены порядки признания деятельности аккредитационных агентств.
- в части 14 субъекты проводящие аккредитацию образовательных организаций, дополняются уполномоченным государственным органом в области образования.
Согласно статье 3 принятого Закона, Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. При этом Правительству поручается в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

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