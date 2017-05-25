В базе данных объединения родителей "Рука в руке" зарегистрировано 317 детей и подростков с аутизмом

25 мая 2017, 18:45 Комментарии

В базе данных общественного объединения родителей "Рука в руке" зарегистрировано 317 детей и подростков с аутизмом, большинство из них живут в семьях с тяжелым материальным положением. Об этом 25 мая сообщила председатель общественного объединения родителей "Рука в руке" Жылдыз Садыкова в ходе визита вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой.

"Многие родители не могут позволить платные услуги для реабилитации. Детей с аутизмом не берут в государственные образовательные учреждения из-за поведенческих расстройств, зачастую из-за отсутствия социальных и коммуникативных навыков. А также из-за неподготовленности воспитателей и педагогов к работе с такими детьми", - рассказала Ж.Садыкова.

Как сообщила пресс-служба правительства, Ч.Султанбекова, осмотрев условия для детей данного ресурсного центра, приняла участие в церемонии передачи четырех специальных детских колясок от благотворительной организации "Проект ХОУП". Данные коляски помогают эффективнее развивать у детей с аутизмом моторику конечностей, а также адаптировать их общение с другими детьми.

Как отмечается, в здании ресурсного центра проводятся групповые занятия. Работают классы арт-терапии, музыкальной, физической и трудовой терапии, сенсорной интеграции, группы предшкольной подготовки, проводится обучение родителей, тьюторов. Здание ресурсного центра общественного объединения родителей "Рука в руке" выделено мэрией города Бишкек в декабре 2016 года.

Справочно: Общественное объединения родителей "Рука в руке" создано в 2012 году и является единственной организацией, которая целенаправленно оказывает услуги детям с аутизмом и их семьям.