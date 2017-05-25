Заседания Совета глав правительств стран СНГ пройдут под председательством Кыргызстана

25 мая 2017, 18:45 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 25 мая, вылетел в город Казань (Татарстан) для участия в очередных заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба кабмина. Заседания состоятся 26 мая.

Напомним, что заседание Совета Евразийского межправительственного совета пройдет под председательством Кыргызской Республики.

На заседаниях будут рассмотрены опросы сотрудничества государств-членов СНГ и Евразийского экономического союза.