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Заседания Совета глав правительств стран СНГ пройдут под председательством Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zaseda...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428164-ru.html

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Премьер-министр Жээнбеков примет участие в заседаниях СГП СНГ и Евразийского межправсовета в Казани

В Кыргызстане завершился суд по делу поставщиков взрывчатки террористам

25 мая 2017, 18:45       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 25 мая, вылетел в город Казань (Татарстан) для участия в очередных заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба кабмина. Заседания состоятся 26 мая.
Напомним, что заседание Совета Евразийского межправительственного совета пройдет под председательством Кыргызской Республики.
На заседаниях будут рассмотрены опросы сотрудничества государств-членов СНГ и Евразийского экономического союза.

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