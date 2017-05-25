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В Кыргызстане пройдет танцевальная олимпиада Центральной Азии

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428163-ru.html

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25 мая 2017, 18:32       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке со 2 по 4 июня текущего года пройдет III международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Об этом агентству "Кабар" сообщили в федерации современного эстрадного танца КР.
По их информации, олимпиада пройдет по следующим направлениям: кыргызский национальный танец, кавказский, эстрадный, классический, Street Dance Show (Hip-Hop, Breaking, Locking), латинское шоу, сальса, бачата, кизомба.
На танцевальной олимпиаде ЦА будут участвовать танцоры из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, а также России, Беларуси, Грузии, Армении, Индии, Пакистана, Ирана, Афганистана, Монголии и Китая.
"Наши танцоры уже активно готовятся к чемпионату. Надеемся, наши спортсмены покажут отличные результаты и выступят достойно", - отметили в федерации.
Организаторами являются федерация современного эстрадного танца КР в лице президента Оксаны Поляничко и Кыргызская федерация спортивного искусства контемпорари и модерна в лице президента Татьяны Кузнецовой.

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