В Кыргызстане пройдет танцевальная олимпиада Центральной Азии

25 мая 2017, 18:32 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке со 2 по 4 июня текущего года пройдет III международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Об этом агентству "Кабар" сообщили в федерации современного эстрадного танца КР.

По их информации, олимпиада пройдет по следующим направлениям: кыргызский национальный танец, кавказский, эстрадный, классический, Street Dance Show (Hip-Hop, Breaking, Locking), латинское шоу, сальса, бачата, кизомба.

На танцевальной олимпиаде ЦА будут участвовать танцоры из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, а также России, Беларуси, Грузии, Армении, Индии, Пакистана, Ирана, Афганистана, Монголии и Китая.

"Наши танцоры уже активно готовятся к чемпионату. Надеемся, наши спортсмены покажут отличные результаты и выступят достойно", - отметили в федерации.

Организаторами являются федерация современного эстрадного танца КР в лице президента Оксаны Поляничко и Кыргызская федерация спортивного искусства контемпорари и модерна в лице президента Татьяны Кузнецовой.