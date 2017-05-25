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Вице-премьер Султанбекова посетила ресурсный центр "Рука в руке"

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428162-ru.html

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25 мая 2017, 18:40       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова посетила ресурсный центр Общественного объединения родителей "Рука в руке". В данном центре оказываются услуги детям с аутизмом и их семьям, сообщает пресс-служба правительства КР.
Председатель Общественного объединения родителей "Рука в руке" Жылдыз Садыкова проинформировала о том, что в настоящее время в базе данных общественного объединения родителей "Рука в руке" зарегистрировано 317 детей и подростков с аутизмом, большинство из них живут в семьях с тяжелым материальным положением.
"Многие родители не могут позволить платные услуги для реабилитации. Детей с аутизмом не берут в государственные образовательные учреждения из-за поведенческих расстройств, зачастую из-за отсутствия социальных и коммуникативных навыков. А также из-за неподготовленности воспитателей и педагогов к работе с такими детьми", - рассказала Жылдыз Садыкова.
Вице-премьер-министр, осмотрев условия для детей данного ресурсного центра, приняла участие в церемонии передачи 4-х специальных детских колясок от благотворительной организации "Проект ХОУП". Данные коляски помогают эффективнее развивать у детей с аутизмом моторику конечностей, а также адаптировать их общение с другими детьми.
Как отмечается, в здании ресурсного центра проводятся групповые занятия. Работают классы арт-терапии, музыкальной, физической и трудовой терапии, сенсорной интеграции, группы предшкольной подготовки, проводится обучение родителей, тьюторов. Здание ресурсного центра Общественного объединения родителей "Рука в руке" выделено мэрией города Бишкек в декабре 2016 года.
Справка. Общественное объединения родителей "Рука в руке" создано в 2012 году и является единственной организацией, которая целенаправленно оказывает услуги детям с аутизмом и их семьям.

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