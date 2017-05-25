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Айбек Омокеев назначен статс-секретарем МИДаАйбек Омокеев назначен статс-секретарем МИДаВидео новости за 25 мая 2017 годаВидео новости за 25 мая 2017 года

Коллективу Министерства иностранных дел представили нового статс-секретаря (резюме)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428161-ru.html

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25 мая 2017, 18:10       Комментарии

Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Мурат Мукамбетов и министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев 25 мая представили руководящему составу министерства нового статс-секретаря МИД КР Айбека Омокеева.
Как сообщила пресс-служба МИД, представитель Аппарата правительства и руководство МИД пожелали А.Омокееву успехов на новой должности.
Ранее А.Омокеев занимал должность посла по особым поручениям - советника министра иностранных дел.
Омокеев Айбек Талгатбекович родился 28 июня 1976 года, окончил Кыргызский Государственный Национальный Университет, юридический факультет по специальности "Правоведение".
Трудовая деятельность:
Январь 2016 года - посол по особым поручениям - советник министра иностранных дел Кыргызской Республики по вопросам границ;
Декабрь 2015 года - январь 2016 года, заведующий отделом по общим консульским вопросам Департамента консульской службы МИД КР;
Октябрь 2011 года - ноябрь 2015 года, советник посольства КР в США и Канаде;
Март 2009 года - октябрь 2011 года, советник, заведующий отделом, заместитель директора Международно-правового департамента МИД КР;
Сентябрь 2008 года - март 2009 года, заместитель почетного консула КР в Санкт-Петербурге (РФ);
Май 2007 года - сентябрь 2008 года, советник Международно-правового департамента МИД КР;
Май 2006 года - май 2007 года, начальник отдела мониторинга Национального агентства КР по предупреждению коррупции;
Декабрь 2005 года - май 2006 года, сотрудник проекта ОБСЕ по предупреждению коррупции в КР;
Октябрь 2002 года - август 2005 года, консул Генерального консульства КР в г.Карачи (Пакистан);
Май 2000 года - октябрь 2002 года, атташе, третий секретарь, второй секретарь Международно-договорного управления МИД КР;
Июль 1998 года - май 2000 года, специалист 1-й категории, ведущий специалист, главный специалист Управления по законодательству и правовой экспертизе министерства юстиции КР.
Дипломатический ранг: Советник I класса.
Знание языков: кыргызский, русский, английский.

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