Коллективу Министерства иностранных дел представили нового статс-секретаря (резюме)

25 мая 2017, 18:10 Комментарии

Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Мурат Мукамбетов и министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев 25 мая представили руководящему составу министерства нового статс-секретаря МИД КР Айбека Омокеева.

Как сообщила пресс-служба МИД, представитель Аппарата правительства и руководство МИД пожелали А.Омокееву успехов на новой должности.

Ранее А.Омокеев занимал должность посла по особым поручениям - советника министра иностранных дел.

Омокеев Айбек Талгатбекович родился 28 июня 1976 года, окончил Кыргызский Государственный Национальный Университет, юридический факультет по специальности "Правоведение".

Трудовая деятельность:

Январь 2016 года - посол по особым поручениям - советник министра иностранных дел Кыргызской Республики по вопросам границ;

Декабрь 2015 года - январь 2016 года, заведующий отделом по общим консульским вопросам Департамента консульской службы МИД КР;

Октябрь 2011 года - ноябрь 2015 года, советник посольства КР в США и Канаде;

Март 2009 года - октябрь 2011 года, советник, заведующий отделом, заместитель директора Международно-правового департамента МИД КР;

Сентябрь 2008 года - март 2009 года, заместитель почетного консула КР в Санкт-Петербурге (РФ);

Май 2007 года - сентябрь 2008 года, советник Международно-правового департамента МИД КР;

Май 2006 года - май 2007 года, начальник отдела мониторинга Национального агентства КР по предупреждению коррупции;

Декабрь 2005 года - май 2006 года, сотрудник проекта ОБСЕ по предупреждению коррупции в КР;

Октябрь 2002 года - август 2005 года, консул Генерального консульства КР в г.Карачи (Пакистан);

Май 2000 года - октябрь 2002 года, атташе, третий секретарь, второй секретарь Международно-договорного управления МИД КР;

Июль 1998 года - май 2000 года, специалист 1-й категории, ведущий специалист, главный специалист Управления по законодательству и правовой экспертизе министерства юстиции КР.

Дипломатический ранг: Советник I класса.

Знание языков: кыргызский, русский, английский.