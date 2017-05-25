День 25 Мая: Из сердца теплохода течет пыльца облепихи

25 мая 2017, 18:31 Комментарии

В последние недели в связи с предвыборной кампанией, к которой нужно отнести планы властей города увеличить площадь парковок, тема озеленения города вновь в центре внимания общественности. Сейчас НПО и активисты пытаются мобилизовать общественное мнение против вырубки деревьев на улице Токтоналиева.

По заказу фонда "Инициатива "Арча" был проведен опрос горожан. 56% респондентов отмечают, что за последние 10 лет площадь зеленых насаждений столицы заметно сократилась. Большая часть респондентов также указывает на ухудшение экологической инфраструктуры: 54% считают, что арычная система ухудшилась; 48% считают, что ухудшилось состояние парков и скверов; 56% считают, что ухудшилось состояние деревьев, кустарников, растений; 50% считают, что уменьшилось количество озелененных улиц и аллей и т.д.

Ухудшение экологии особенно отмечают старшее поколение, которое жило при власти Советов, когда население города было в три раза меньше, а количество машин - в 20 раз.

Также статистика показывает уменьшение зеленных насаждений города - за 25 лет были уничтожены 38 скверов в городе, особенно в этом постаралась земельная мафия с точечными застройками.

В целом, власти города оказались между двумя дилеммами - сохранить деревья или увеличить парковки, а не увеличить зеленые насаждения или увеличить парковки. Пока только такая ситуация. Поэтому любая попытка решить задачу будет генерировать противодействие...

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов в интервью Tazabek рассказал о ситуации в банковском секторе страны. Ситуация, судя по отчетности, противоречивая: кредитный портфель коммерческих банков в прошлом упал, прибыль банковского сектора упала в 2.6 раза, ставки кредитов в сомах выросли.

Однако на все вопросы у Абдыгулова есть ответы. Кредитование экономики в фактических объемах выросло, учитывая кредиты Кыргызско-Российского фонда развития. Комментируя ситуацию, при которой коммерческие банки берут сомы под 5%, а перепродают их клиентам под 24-25%, он заверил, что теперь введен максимальный лимит в 12%.

Также Абдыгулов заверил, что работа по созданию банка с исламскими принципами кредитования продолжается. "Я думаю, что если все будет нормально, то в ближайшее время мы с Исламским банком будем двигаться дальше", - сказал он.

Наконец, глава Нацбанка рассказал еще одну припасенную фишку: он вместе с банком подумывает о создании своей цифровой (виртуальной валюты) валюты. "В данный момент мы находимся на стадии изучения", - пояснил глава банка, позиционирующий себя либералом по всем актуальным вопросам современности...

Вода в озере Иссык-Куль в районе села Бостери загрязнена непонятным веществом, сообщил сегодня "Репортер". "Оно похоже на масло. На фото не видно, но вещество течет издалека в сторону берега", - пояснил читатель.

Однако орган, отвечающий за экологическую и техническую безопасность, дал абсолютно нестандартный ответ. И в этой ситуации особенно пугает стиль работы Госинспекции по экологической и технической безопасности: все в порядке, видимых загрязнений нефтепродуктами (запах, пленка) не было обнаружено. "В течение последних дней не было зарегистрировано ни одного выхода судов или скутеров в акватории озера", - смело заявила Госинспекция.

Также были проведены осмотры большемерных и маломерных судов. "Утечки горюче-смазочных веществ не обнаружено", - сообщает Госинспекция.

Выяснить, что это за вещество, не является сложной задачей. Особенно актуально дать объективную информацию перед наступлением сезона на озере Иссык-Куль.

Например, комплекс "Каприз", которому небезразлична экологическая и техническая ситуация на своем пляже, связалась с редакцией "Репортера" и сообщила, что в это время к пирсу комплекса причаливал теплоход. Если это действительно так, то у теплохода проблема с двигателем и неизвестное вещество является моторным маслом.

Однако Госинспекция предположила, что пятно на поверхности озера - это пыльца облепихи и других растений во время цветения. Инспекторы Госэкотехинспекции наблюдают данное явление не первый год. Напомним, облепиха растет почти по всей акватории озера. Странно, но почему это явление не наблюдают другие люди?