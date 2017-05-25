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Пятилетний мальчик погиб, упав с пятого этажа в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428159-ru.html

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25 мая 2017, 18:26       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. В Октябрьском районе столицы пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и разбился насмерть, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в Инспекции по делам несовершеннолетних МВД Кыргызстана.
Инцидент произошел в четверг, 25 мая, утром. По данным ИДН, отец оставил двух детей дома одних. За ними было некому присмотреть, так как их мать скончалась несколько лет назад.
"Трехлетняя дочь вышла на улицу, а мальчик разговаривал с ней через окно и выпал. Он скончался по дороге в больницу. После похорон следователи будут выяснять почему отец оставил детей", - сказали в ИДН.
В инспекции пояснили: если следствие установит, что мужчина оставил детей в опасности, то ему грозит уголовный срок от пяти лет. Если же милиция выяснит, что отец пренебрег нуждами детей, то на него наложат административный штраф.

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