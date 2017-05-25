Пятилетний мальчик погиб, упав с пятого этажа в Бишкеке

25 мая 2017, 18:26 Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. В Октябрьском районе столицы пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и разбился насмерть, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в Инспекции по делам несовершеннолетних МВД Кыргызстана.

Инцидент произошел в четверг, 25 мая, утром. По данным ИДН, отец оставил двух детей дома одних. За ними было некому присмотреть, так как их мать скончалась несколько лет назад.

"Трехлетняя дочь вышла на улицу, а мальчик разговаривал с ней через окно и выпал. Он скончался по дороге в больницу. После похорон следователи будут выяснять почему отец оставил детей", - сказали в ИДН.

В инспекции пояснили: если следствие установит, что мужчина оставил детей в опасности, то ему грозит уголовный срок от пяти лет. Если же милиция выяснит, что отец пренебрег нуждами детей, то на него наложат административный штраф.