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Пятилетний мальчик погиб, упав с пятого этажа в БишкекеПятилетний мальчик погиб, упав с пятого этажа в БишкекеПремьер-министр Жээнбеков примет участие в заседаниях СГП СНГ и Евразийского межправсовета в КазаниПремьер-министр Жээнбеков примет участие в заседаниях СГП СНГ и Евразийского межправсовета в Казани

Бизнесмены из ОАЭ заинтересованы в экспорте воды и экологически чистых продуктов из Кыргызстана

Источник:
http://knews.kg/2017/05/biznes...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428157-ru.html

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Премьер-министр Кыргызстана зарегистрировался в Твиттере

25 мая 2017, 18:20       Комментарии

Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев провел встречу с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые прибыли в Кыргызстан для налаживания взаимовыгодных торгово-экономических взаимоотношений между странами.
Шаршекеев в ходе беседы отметил необходимость активизации партнерства между странами, поскольку за 25 лет со дня установления дипломатических отношений между странами не было реализовано ни одного серьезного проекта. Между тем, потенциал для сотрудничества имеется, причем очень серьезный.
Аналогичное мнение высказали и представители бизнес-делегации из ОАЭ во главе с господином Хумаид Бен Салем, генеральным секретарем Федерации Торгово-промышленных палат этой страны. Он отметил, что бизнес Объединенных Арабских Эмиратов заинтересован в экспорте артезианской воды и экологически чистых продуктов из Кыргызстана.
"Еще одним важным направлением для сотрудничества наших стран является туристическая отрасль Кыргызстана. Я восхищен красотой и природными богатствами вашей страны настолько, что намерен в скором времени посетить Кыргызстан вместе со своей семьей. Но для успешного развития туризма необходимо создать качественный сервис и обеспечить безопасность туристов", – подчеркнул господин Хумаид Бен Салем.
Стороны отметили, что туризм является одой из самых перспективных сфер, не требующих больших инвестиций. В продолжении этой темы Марат Шаршекеев представил вниманию гостей проект строительства круглогодичного Международного молодежного спортивного центра на Иссык-Куле и современного выставочного бизнес-центра в Бишкеке.
В завершении переговоров руководство ТПП КР получило приглашение посетить ОАЭ вместе с кыргызскими бизнесменами для ознакомления с предпринимательскими возможностями арабского государства и для более детального обсуждения будущих совместных проектов.

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