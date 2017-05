Премьер-министр Кыргызстана зарегистрировался в Твиттере

25 мая 2017, 17:56 Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков завел аккаунт в популярной мировой соцсети Твиттер.

За несколько часов существования аккаунта премьер-министр Кыргызстана подписался на 14 страниц. Число читателей на данный момент не превышает 60 человек. За пять часов глава правительства КР успел разместить 6 твитов.

Урматтуу мекендештер! Твиттердеги расмий баракчама кош келиңиздер!

Уважаемые соотечественники! Добро пожаловать на мой официальный аккаунт!

Официальная страница премьер-министра пока не прошла верификацию – официальное подтверждение администрации соцсети о том, что страница принадлежит именно Сооронбаю Жээнбекову.

В соцсети Инстаграм K-News обнаружил сразу два аккаунта, якобы принадлежащих премьеру.

Первый — @sooronbai_jeenbekov — появился два дня назад. За это время на аккаунт подписались 92 человека. Автором было опубликовано всего 2 изображения.

Жээнбеков Сооронбай Шарипович 1958-жылдын 16-ноябрында Ош облусунун Кара-Кулжа районундагы Тельман айылында туулган.

Второй аккаунт — @sooronbai.jeenbekov.official — существует относительно давно: с 13 июля 2016 года. За это время было опубликовано 291 изображение. Отличается аккаунт и по числу подписчиков: на сегодняшний день их насчитывается 2 тыс. 319.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков: Министрликтер менен ведомстволор жарандар менен иштөөгө жетишээрлик көңүл бурбайт 23 Бугу, 2017 Министрликтер менен ведомстволор жарандар менен иштөөгө жетишээрлик көңүл бурбайт. Мамлекеттик органдар жарандардын кайрылууларына ыкчам жооп берүүсү зарыл. Аны менен бирге жооптор мазмундуу жана негиздүү болушу керек. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Сооронбай Жээнбеков бүгүн, 23-майда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйынында Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигиндеги мамлекеттик органдардын 2016-жылдын 1-кварталына карата аткаруучулук тартиптин абалы боюнча маселени кароонун жүрүшүндө билдирди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, 2016-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына 1776 актынын долбоору келип түшкөн, анын 545 же 30,6% демилгечилерге кайтарылган. "Өкмөт – мыйзамдарды аткарууну камсыз кылуучу аткаруу бийлигинин башкы органы. Аны менен бирге айрым министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери аткаруучулук тартипке жана коюлган тапшырмаларды аткаруунун мониторингине жетиштүү деңгээлде көңүл бурбайт. Бул өлкөдөгү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жумалык графигин "Апта-gov.kg" электрондук ресурсуна жайгаштырууда формалдуулукту жана өздөрүнүн графигинин төмөнкү сапатын билдирет. Жарандардын кайрылууларына көңүл буруу иши жетишээрлик деңгээлде эмес. Көпчүлүк мамлекеттик органдар жарандардын кайрылууларына негиздүү жооп бербейт же жарандардын кайрылуулары мекемеден-мекемеге жиберилет. Мисалы, Бишкек шаарынын жашоочусу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусуна багытталган өзүнүн катына жоопту 73 күндөн киийн алган. Мындай болбошу керек", – деп билдирди Өкмөт башчы. Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигиндеги мамлекеттик органдардын 2016-жылдын 1-кварталына карата аткаруучулук тартиптин абалы тууралуу маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси-министр Акылбек Осмоналиев баяндама жасады. Маалыматтын уландысын пикирлерден окуй аласыздар:

