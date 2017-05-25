Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Видео новости за 25 мая 2017 годаВидео новости за 25 мая 2017 годаДелегация Кыргызстана примет участие в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета в Казани (фамилии)Делегация Кыргызстана примет участие в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета в Казани (фамилии)

В Кыргызстане завершился суд по делу поставщиков взрывчатки террористам

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360491_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428155-ru.html

Похожие новости

Заседания Совета глав правительств стран СНГ пройдут под председательством Кыргызстана

В Кыргызстане пройдет танцевальная олимпиада Центральной Азии

Бизнесмены из ОАЭ заинтересованы в экспорте воды и экологически чистых продуктов из Кыргызстана

Делегация Кыргызстана примет участие в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета в Казани (фамилии)

Премьер-министр Кыргызстана зарегистрировался в Твиттере

25 мая 2017, 18:02       Комментарии

Судебное разбирательство по делу группы работников кравших взрывчатые вещества с комбината "Макмалзолото" завершено. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
По данным чекистов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению каналов обеспечения членов террористических групп, ОПГ взрывчатыми веществами и их компонентами, 28 января 2017 года был задержан гражданин КР Кадырбек уулу А., 1980 г.р., житель Тогуз-Тороузкого района Джалал-Абадской области, подозреваемый в незаконном обороте взрывчатых веществ.
Отметим при задержании у Кадырбек уулу А., было обнаружено и изъято 210 пакетов с взрывным веществом "Аммонит" общим весом 42 кг, 50 капсюль-детонаторов и 6 огнепроводных детонирующих шнуров к ним.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК КР.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны взрывники Качкынов Ш.С., 1979 г.р., Токтосунов Б.К., 1980 г.р., а также горные мастера Кожошов Ч.К., 1988 г.р., и Нурманбетов Ж.М., 1987г.р., которые занимались хищением и реализацией взрывчатых веществ и их компонентов. По данному факту следственной группой было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 241, ч.2 ст.244 и 245 УК КР.
"18 мая 2017 года Нарынский городской суд вынес приговор в отношении работников филиала "Комбинат Макмалзолото" Качкынова Ш.С. и Токтосунова Б.К., и приговорил их к восьми годам лишения свободы, с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Кроме того, наказания понесли и остальные подсудимые. Так Кадырбек уулу А., осужден на 5 лет лишения свободы по ст.241 УК КР. С учетом его инвалидности II группы была применена ст.63 УК КР (условное осуждение) и назначено наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на три года условно. Кожошов Ч.К. и Нурманбетов Ж.М. оштрафованы на 30 тыс. сомов каждый", - сообщили в ГКНБ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум