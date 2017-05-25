В Кыргызстане завершился суд по делу поставщиков взрывчатки террористам

25 мая 2017, 18:02 Комментарии

Судебное разбирательство по делу группы работников кравших взрывчатые вещества с комбината "Макмалзолото" завершено. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным чекистов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению каналов обеспечения членов террористических групп, ОПГ взрывчатыми веществами и их компонентами, 28 января 2017 года был задержан гражданин КР Кадырбек уулу А., 1980 г.р., житель Тогуз-Тороузкого района Джалал-Абадской области, подозреваемый в незаконном обороте взрывчатых веществ.

Отметим при задержании у Кадырбек уулу А., было обнаружено и изъято 210 пакетов с взрывным веществом "Аммонит" общим весом 42 кг, 50 капсюль-детонаторов и 6 огнепроводных детонирующих шнуров к ним.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК КР.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны взрывники Качкынов Ш.С., 1979 г.р., Токтосунов Б.К., 1980 г.р., а также горные мастера Кожошов Ч.К., 1988 г.р., и Нурманбетов Ж.М., 1987г.р., которые занимались хищением и реализацией взрывчатых веществ и их компонентов. По данному факту следственной группой было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 241, ч.2 ст.244 и 245 УК КР.

"18 мая 2017 года Нарынский городской суд вынес приговор в отношении работников филиала "Комбинат Макмалзолото" Качкынова Ш.С. и Токтосунова Б.К., и приговорил их к восьми годам лишения свободы, с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Кроме того, наказания понесли и остальные подсудимые. Так Кадырбек уулу А., осужден на 5 лет лишения свободы по ст.241 УК КР. С учетом его инвалидности II группы была применена ст.63 УК КР (условное осуждение) и назначено наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на три года условно. Кожошов Ч.К. и Нурманбетов Ж.М. оштрафованы на 30 тыс. сомов каждый", - сообщили в ГКНБ.