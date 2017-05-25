Айбек Омокеев назначен статс-секретарем МИД

25 мая 2017, 17:53 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Айбек Омокеев назначен статс-секретарем Министерства иностранных дел КР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, сегодня первым заместителем руководителя аппарата правительства М.Мукамбетовым и министром иностранных дел КР Э.Абдылдаевым новый Статс-секретарь МИД КР А.Омокеев был представлен руководящему составу министерства.

Представитель аппарата правительства КР и руководство МИД КР пожелали А.Омокееву успехов на новой должности.

Ранее А.Омокеев занимал должность Посла по особым поручениям – советника Министра иностранных дел КР.

Биография статс-секретаря МИД КР А. Т. Омокеева

Омокеев Айбек Талгатбекович родился 28 июня 1976 года, окончил Кыргызский Государственный Национальный Университет, юридический факультет по специальности "Правоведение".

Трудовая деятельность:

- Январь 2016 года - Посол по особым поручениям - Советник Министра иностранных дел Кыргызской Республики по вопросам границ;

- Декабрь 2015 года - январь 2016 года, заведующий отделом по общим консульским вопросам Департамента консульской службы МИД КР;

- Октябрь 2011 года - ноябрь 2015 года, советник Посольства КР в США и Канаде;

- Март 2009 года - октябрь 2011 года, советник, заведующий отделом, заместитель директора Международно-правового департамента МИД КР;

- Сентябрь 2008 года - март 2009 года, заместитель почетного консула КР в Санкт-Петербурге (РФ);

- Май 2007 года - сентябрь 2008 года, советник Международно-правового департамента МИД КР;

- Май 2006 года - май 2007 года, начальник отдела мониторинга Национального агентства КР по предупреждению коррупции;

- Декабрь 2005 года - май 2006 года, сотрудник проекта ОБСЕ по предупреждению коррупции в КР;

- Октябрь 2002 года - август 2005 года, консул Генерального консульства КР в г.Карачи (ИРП);

- Май 2000 года - октябрь 2002 года, атташе, третий секретарь, второй секретарь Международно-договорного управления МИД КР;

- Июль 1998 года - май 2000 года, специалист 1-й категории, ведущий специалист, главный специалист Управления по законодательству и правовой экспертизе Министерства юстиции КР.

Дипломатический ранг: Советник I класса.

Знание языков: кыргызский, русский, английский.