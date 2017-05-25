Премьер-министр Жээнбеков примет участие в заседаниях СГП СНГ и Евразийского межправсовета в Казани

25 мая 2017, 18:12 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вылетел в город Казань Республики Татарстан Российской Федерации для участия в очередных заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Заседания состоятся завтра, 26 мая. Напомним, что заседание Совета Евразийского межправительственного совета пройдет под председательством КР.

На заседаниях будут рассмотрены опросы сотрудничества государств-членов СНГ и Евразийского экономического союза.

В составе делегации Кыргызстана – вице-премьер-министр Олег Панкратов, посол КР в России Болот Отунбаев, посол КР в Республике Беларусь, постоянный полномочный представитель КР при Уставных органах СНГ Кубанычбек Омуралиев, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев, заместитель руководителя аппарата правительства, представитель КР в ЕАЭС Санжар Уметалиев, советник премьер-министра Нурсулу Ахметова, заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства Айбек Айдарбеков, заведующий отделом экономики и инвестиций аппарата правительства Николай Чуйков, первый заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова, заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков и полномочный представитель КР в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Зина Асанкожоева.