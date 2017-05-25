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Сотрудники МЧС в 2016 году приняли участие в 81 мероприятии за рубежом, в 9 — за счет бюджета ведомства

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428151-ru.html

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25 мая 2017, 17:43       Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций прокомментировало заявления депутата относительно частых командировок сотрудников ряда ведомств.
Как сообщает пресс-служба МЧС, министерство участвует в международных мероприятиях за рубежом на основании соответствующих приглашений от партнеров по международному сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Большая часть зарубежных служебных командировок сотрудников МЧС осуществляются при финансовой поддержке международных организаций и приглашающих сторон (организаторов мероприятий).
Так в 2016 году специалисты МЧС, в том числе и спасатели, приняли участие в 81 мероприятии за рубежом в целях повышения квалификации и профессиональных навыков, все расходы по участию в которых были произведены за счет приглашающих сторон.
За счет бюджета МЧС КР были осуществлены 9 служебных поездок для участия в саммитах на высшем уровне и заседаниях интеграционных объединений, как ОДКБ, СНГ и ШОС. Из них, 6 командировок - участие руководства министерства на основании соответствующего разрешения Аппарата правительства, 3 - участие во встречах представителей межгосударственных советов и рабочих групп.

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