Сотрудники МЧС в 2016 году приняли участие в 81 мероприятии за рубежом, в 9 — за счет бюджета ведомства

25 мая 2017, 17:43 Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций прокомментировало заявления депутата относительно частых командировок сотрудников ряда ведомств.

Как сообщает пресс-служба МЧС, министерство участвует в международных мероприятиях за рубежом на основании соответствующих приглашений от партнеров по международному сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Большая часть зарубежных служебных командировок сотрудников МЧС осуществляются при финансовой поддержке международных организаций и приглашающих сторон (организаторов мероприятий).

Так в 2016 году специалисты МЧС, в том числе и спасатели, приняли участие в 81 мероприятии за рубежом в целях повышения квалификации и профессиональных навыков, все расходы по участию в которых были произведены за счет приглашающих сторон.

За счет бюджета МЧС КР были осуществлены 9 служебных поездок для участия в саммитах на высшем уровне и заседаниях интеграционных объединений, как ОДКБ, СНГ и ШОС. Из них, 6 командировок - участие руководства министерства на основании соответствующего разрешения Аппарата правительства, 3 - участие во встречах представителей межгосударственных советов и рабочих групп.