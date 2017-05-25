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Полк патрульно-постовой службы ГУВД Бишкека завтра планируют отключить от электроснабжения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428148-ru.html

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25 мая 2017, 17:43       Комментарии

ОАО "Северэлектро" 26 мая намерено отключить за дебиторскую задолженность электроснабжение полка патрульно-постовой службы милиции (ППСМ) ГУВД Бишкека.
Как сообщила распредкомания, на сегодняшний день общая сумма долга ППСМ перед энергетиками составляет 715 тыс. сомов. За 4 месяца 2017 года ППСМ использовал электроэнергию на сумму 505 тыс. сомов и оплатил 62 тыс. сомов.
"Электроснабжение ППСМ осуществляется от трансформаторной подстанции №1576, находящейся на балансе абонента. От этой же подстанции запитан и светофор на участке Васильевского тракта/ул.Фучика. Отключение электроснабжения ППСМ приведет и к отключению светофора", - сообщила распредкомпания.

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