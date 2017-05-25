Парламент поддержал проект закона о Совете безопасности

25 мая 2017, 17:52 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 25 мая в третьем чтении одобрили законопроекта о Совете безопасности. Согласно законопроекту, Совет безопасности является конституционным совещательным органом, осуществляющим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности КР.

Совет безопасности вырабатывает решения по вопросам внешней и внутренней политики, направленные на защиту конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности КР от современных вызовов и угроз, обеспечение ее устойчивого развития на долгосрочную перспективу.

К основным задачам Совета безопасности относятся:

- формирование государственной внешней и внутренней политики в области обеспечения национальной безопасности и контроль за ее реализацией;

- определение основных направлений защиты национальных интересов, прогнозирование, анализ и оценка угроз национальной безопасности, выработка мер, направленных на их нейтрализацию;

- совершенствование системы обеспечения национальной безопасности путем разработки предложений о реформировании существующих или создании новых государственных органов в этой сфере;

- оценка эффективности деятельности государственных органов, обеспечивающих безопасность и обороноспособность государства;

- подготовка решений по реализации мер коллективной безопасности в соответствии с международными обязательствами КР;

- принятие комплексных мер оперативного реагирования при возникновении угрозы национальной безопасности КР;

- подготовка предложений президенту о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения; объявлении общей или частичной мобилизации, состояния войны в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии КР; объявлении в интересах защиты страны и безопасности ее граждан военного положения с последующим внесением этого вопроса на рассмотрение Жогорку Кенеша;

- формирование государственной политики в сфере социальной защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, а также лиц, уволенных с военной службы;

- иные задачи в сфере безопасности и обороны.

Совет безопасности состоит из председателя Совета безопасности и членов Совета безопасности.

Членами Совета безопасности по должности являются:

- спикер Жогорку Кенеша;

- премьер-министр;

- начальник Генерального штаба Вооруженных сил;

- вице-премьер-министр, в сферу обязанностей которого входят вопросы обеспечения правопорядка и безопасности;

- лидер коалиции парламентского большинства Жогорку Кенеша;

- лидер наибольшей по числу членов оппозиционной фракции Жогорку Кенеша;

- председатель комитета Жогорку Кенеша, ведающего вопросами обороны и безопасности;

- руководитель Аппарата президента;

- секретарь Совета безопасности;

- генеральный прокурор;

- руководитель государственного органа в сфере иностранных дел;

- руководитель государственного органа в сфере финансов;

- руководитель государственного органа в сфере внутренних дел;

- руководитель государственного органа в сфере чрезвычайных ситуаций;

- руководитель государственного органа в сфере обеспечения национальной безопасности;

- руководитель государственного органа в сфере обороны;

- руководитель государственного органа в сфере охраны государственной границы.

Для обсуждения вопросов национальной безопасности, требующих принятия оперативных решений или других решений неотложного характера, председатель Совета безопасности проводит заседания или оперативные совещания с членами Совета безопасности в узком составе, в который входят:

- спикер Жогорку Кенеша;

- премьер-министр;

- начальник Генерального штаба Вооруженных сил;

- секретарь Совета безопасности;

- руководитель государственного органа в сфере иностранных дел;

- руководитель государственного органа в сфере внутренних дел;

- руководитель государственного органа в сфере чрезвычайных ситуаций;

- руководитель государственного органа в сфере обеспечения национальной безопасности.

Председателем Совета безопасности является президент Кыргызстана.

В случае досрочного прекращения полномочий президента в соответствии с Конституцией обязанности председателя Совета безопасности возлагаются на спикера Жогорку Кенеша на период до избрания и вступления в должность нового президента КР.

В случае невозможности исполнения полномочий председателя Совета безопасности спикером Жогорку Кенеша указанные полномочия исполняет премьер-министр или лицо, исполняющее обязанности премьер-министра.

Секретарь Совета безопасности назначается на должность и освобождается от должности президентом.

Правовой статус, права, обязанности и полномочия секретаря Совета безопасности определяются президентом.

Секретарь Совета безопасности несет ответственность за обеспечение деятельности и исполнение решений Совета безопасности.

Секретариат Совета безопасности входит в структуру Аппарата президента.

Должностные лица Секретариата Совета безопасности являются государственными служащими.

Присутствие членов Совета безопасности на его заседаниях обязательно. Члены Совета безопасности обладают равными правами в процессе его работы и при принятии решений. Делегирование членом Совета безопасности своих полномочий иным должностным лицам не допускается.

Заседание Совета безопасности правомочно, если на нем присутствует большинство от общего числа его членов или от числа узкого состава.

Решения Совета безопасности принимаются большинством голосов членов Совета безопасности, присутствующих на заседании, и вступают в силу после утверждения председателем Совета безопасности.

Председатель Совета безопасности:

1. осуществляет общее руководство деятельностью Совета безопасности;

2. утверждает планы работы Совета безопасности и повестку дня его заседаний;

3. определяет время и место проведения заседаний Совета безопасности;

4. председательствует на заседаниях Совета безопасности и заседаниях Совета безопасности в узком составе;

5. утверждает стратегические документы (концепции, стратегии, доктрины) в сфере национальной безопасности, а также планирующие и директивные документы по применению Вооруженных сил;

6. созывает по собственной инициативе очередные и внеочередные заседания Совета безопасности;

7. заслушивает текущую информацию секретаря Совета безопасности о ходе выполнения решений Совета безопасности;

8. дает поручения членам Совета безопасности по подготовке материалов по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета безопасности, а также проектов его решений;

9. приглашает для участия в заседаниях Совета безопасности по рассматриваемым вопросам представителей органов государственной власти и общественных организаций, средств массовой информации, а также экспертов и специалистов;

10. организует контроль исполнения решений Совета безопасности; участвует в совещаниях глав государств по вопросам коллективной безопасности, военного сотрудничества, противодействия современным вызовам и угрозам, подписывает по согласованию с премьер-министром международные договоры в сфере обороны и безопасности;

11. вносит на рассмотрение Жогорку Кенеша вопрос об использовании Вооруженных сил за ее пределами при необходимости выполнения межгосударственных договорных обязательств по поддержанию мира и безопасности;

12. координирует деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления в области обороны и безопасности;

13. учреждает эмблему Совета безопасности.

Члены Совета безопасности, сотрудники секретариата Совета безопасности и приглашенные лица не имеют права разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета безопасности либо иную информацию, которая стала им известна в связи с выполнением служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Финансирование деятельности Совета безопасности осуществляется из средств республиканского бюджета.

За нарушение закона лица несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных законодательством КР.