Делегация Кыргызстана примет участие в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета в Казани (фамилии)

25 мая 2017, 17:59 Комментарии

Делегация Кыргызстана примет участие в очередных заседаниях Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета в городе Казань (Татарстан). Об этом 25 мая сообщает пресс-служба правительства.

В состав делегации вошли:

- премьер-министр Сооронбай Жээнбеков

-вице-премьер-министр Олег Панкратов

- посол КР в Российской Федерации Болот Отунбаев

- посол КР в Республике Беларусь, постоянный полномочный представитель КР при уставных органах СНГ Кубанычбек Омуралиев

-председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев

-заместитель руководителя Аппарата правительства, представитель КР в Евразийском экономическом союзе Санжар Уметалиев

-советник премьер-министра Нурсулу Ахметова

-заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата правительства Айбек Айдарбеков

-заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата правительства Николай Чуйков

-первый заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова

-заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков

-полномочный представитель КР в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Зина Асанкожоева.

Заседания состоятся завтра, 26 мая.

"Заседание Совета Евразийского межправительственного совета пройдет под председательством Кыргызской Республики. На заседаниях будут рассмотрены опросы сотрудничества государств-членов СНГ и Евразийского экономического союза", - сообщили в правительстве.