Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане завершился суд по делу поставщиков взрывчатки террористамВ Кыргызстане завершился суд по делу поставщиков взрывчатки террористамПремьер-министр Кыргызстана зарегистрировался в ТвиттереПремьер-министр Кыргызстана зарегистрировался в Твиттере

Делегация Кыргызстана примет участие в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета в Казани (фамилии)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428146-ru.html

Похожие новости

В правительстве опровергли информацию о том, что с 12 августа отечественную сельхозпродукцию прекратят пропускать через границу РК

Заседания Совета глав правительств стран СНГ пройдут под председательством Кыргызстана

В Кыргызстане пройдет танцевальная олимпиада Центральной Азии

Бизнесмены из ОАЭ заинтересованы в экспорте воды и экологически чистых продуктов из Кыргызстана

Премьер-министр Жээнбеков примет участие в заседаниях СГП СНГ и Евразийского межправсовета в Казани

25 мая 2017, 17:59       Комментарии

Делегация Кыргызстана примет участие в очередных заседаниях Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета в городе Казань (Татарстан). Об этом 25 мая сообщает пресс-служба правительства.
В состав делегации вошли:
- премьер-министр Сооронбай Жээнбеков
-вице-премьер-министр Олег Панкратов
- посол КР в Российской Федерации Болот Отунбаев
- посол КР в Республике Беларусь, постоянный полномочный представитель КР при уставных органах СНГ Кубанычбек Омуралиев
-председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев
-заместитель руководителя Аппарата правительства, представитель КР в Евразийском экономическом союзе Санжар Уметалиев
-советник премьер-министра Нурсулу Ахметова
-заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата правительства Айбек Айдарбеков
-заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата правительства Николай Чуйков
-первый заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова
-заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков
-полномочный представитель КР в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Зина Асанкожоева.
Заседания состоятся завтра, 26 мая.
"Заседание Совета Евразийского межправительственного совета пройдет под председательством Кыргызской Республики. На заседаниях будут рассмотрены опросы сотрудничества государств-членов СНГ и Евразийского экономического союза", - сообщили в правительстве.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум