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Суд наказал работников "Макмалзолото" за продажу взрывчатки

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428145-ru.html

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ЖК продлил работу комиссии по расследованию продажи имущества Бакиева

25 мая 2017, 17:37       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Нарынский городской суд вынес приговор в отношении пятерых работников филиала комбината "Макмалзолото", сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.
28 января этого года в рамках рейда по выявлению преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом взрывчатых веществ, был задержан 27-летний А. Кадырбек уулу, у которого обнаружили 210 пакетов с аммонитом общим весом 42 килограмма, 50 капсюль-детонаторов и шесть огнепроводных детонирующих шнуров к ним.
Уголовное дело возбудили по статье 241 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" Уголовного кодекса КР. Также были задержаны взрывники предприятия Ш. Качкынов, Б. Токтосунов и горные мастера Ч. Кожошов и Ж. Нурмамбетов - они обвинялись в хищении и продаже взрывчатки.
Нарынский горсуд приговорил Качкынова и Токтосунова к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Кадырбек уулу А. осужден на 5 лет лишения свободы, но с учетом того, что он является инвалидом II группы, назначено наказание сроком на три года условно. Кожошов и Нурманбетов оштрафованы на 30 тысяч сомов каждый.

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