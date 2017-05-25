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В Кыргызстане растет количество заразившихся ВИЧ половым путем

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360431_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428144-ru.html

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25 мая 2017, 17:20       Комментарии

В Кыргызстане растёт количество случаев заражения ВИЧ-инфекцией половым путем, в том числе и в благополучных семьях. Об этом предупреждает Минздрав.
Как рассказал директор Республиканского центра "СПИД" Улан Кадырбеков, на сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 7287 случаев ВИЧ-инфицирования, из них погибли 1600 человек.
"В некоторых областях количество случаев передачи инфекции половым путем доходит почти до 80%. Есть угроза, что заболеваемость ВИЧ может фактически вырваться в популяцию, и может наблюдаться двукратное увеличение заболеваемости, если в срочном порядке не принять меры и, согласно стратегии ЮНЭЙДС, не довести выявляемость инфекции до 90% всех случаев и не подключить их к терапии. Согласно проведенным международным исследованиям, один выявленный пациент, принимающий препараты антиретровирусной терапии является профилактикой как минимум одного инфицированного ВИЧ в течение года", - рассказали в Минздраве.
Отметим, завтра, 26 мая, в Бишкеке в 18.00 в парке на Южных воротах пройдет акция, посвященная Международному дню памяти умерших от СПИДа. В акции примут участие звезды отечественной эстрады и будут организованы конкурсы для участников акции.

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