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Правоохранители просят не оставлять детей без присмотра возле отрытых окон

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360482_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428143-ru.html

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25 мая 2017, 17:25       Комментарии

Управление общественной безопасности ГУВД г. Бишкек предостерегает родителей не оставлять детей без присмотра возле отрытых окон.
С наступлением тепла отмечается ряд несчастных случаев, когда маленькие дети выпадают из окон, особенно в возрасте от 3 до 5 лет. И в некоторых случаях это факты с летальным исходом. Почти половина случаев происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.
Как защитить ребенка от падения из окна?
<li>Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков.</li><li>Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.</li><li>Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. Очень часто дети выпадают вместе с москитными сетками.</li><li>По возможности открывайте окна сверху, а не снизу.</li><li>Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.</li><li>Если вы переживаете, что малыш может разбить стекло, то воспользуйтесь стеклопакетами с ударопрочными стеклами. Причем бронированная пленка безопасности, которая укрепляет стекло, не только защитит его от ударов, но и удержит в раме даже при образовании трещин, что позволит избежать травм и порезов, даст возможность стеклу выполнять свои защитные функции до замены.</li><li>Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон. Вынуть вставную решетку сможет только человек с достаточной силой и смекалкой (взрослый или подросток). Таких решеток несколько типов. Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их монтажом, и выбрать наиболее подходящие вашему типу окон.</li><li>Если у вас нет финансовой возможности приобрести специальные устройства, то как бюджетный вариант - можно просто выкрутить ручки с окон в детской комнате и вставлять их лишь по необходимости.</li><li>Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.</li>

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