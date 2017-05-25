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Министр труда ознакомилась с условиями жизни детей Джалал-Абадского ССУ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360489_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428142-ru.html

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25 мая 2017, 17:28       Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова ознакомилась с условиями жизни детей в Джалал-Абадском детском психоневрологическом социальном стационарном учреждении. Об этом сообщили в ведомстве.
В ходе рабочей поездки министр посетила учреждение, осмотрела столовую, спальни, игровые и паллиативную комнаты.
Директор Джалал-Абадского детского ССУ Дамира Алимжанова рассказала, что в учреждении на данный момент проживают 98 детей с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них с тяжелыми заболеваниями. Сотрудники наблюдают за детьми круглые сутки, так как детям нужен постоянный уход.
В свою очередь министр сообщила, что министерством разработан проект об условиях оплаты труда лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья.
"Министерство признает трудом уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья. В проекте Положения указано, что родители детей с ОВЗ смогут получать заработную плату ежемесячно в размере минимального прожиточного минимума. Это позволит исключить риски попадания детей в дома-интернаты", - сказала Исакунова.

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