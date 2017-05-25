Сегодня: где бакиевское богатство, к нам едет патриарх, пять дней дождей

25 мая 2017, 17:30 Комментарии

Кто прибрал к рукам бакиевское богатство? Сегодня на заседании парламента Кыргызстана депутаты продлили срок работы комиссии по объектам, принадлежавшим семье беглого президента. Выплывают очень интересные факты и касаются они не только участка на улице Скрябина, из-за которого от занимаемой должности был временно отстранен от должности глава ГРС Тайырбек Сарпашев.

Сейчас выясняется, что еще порядка 15 объектов бакиевских приближенных по неизвестным причинам не были национализированы. Парламентарии намерены разобрать, почему так произошло. На ряд запросов, направленных в государственные органы, ответы до сих пор не получены. Промежуточные результаты работы члены депутатской комиссии намерены огласить на пленарном заседании.

Мальчик выпал из окна. Несчастный случай произошел сегодня утром в Бишкеке по адресу переулок Геологический. Ребенок упал с пятого этажа, от полученных травм он скончался в больнице. Как рассказали сотрудники ИДН, незадолго до трагедии малолетние брат и сестра были в квартире одни. Когда трехлетняя девочка выбежала на улицу, мальчик ей что-то кричал через окно и сорвался.

В милиции также сообщили, что отец воспитывал детей один, так как их мать умерла. Правоохранители выясняют, по какой причине малыши остались дома без присмотра взрослых. Опрашиваются соседи и свидетели, чтобы воссоздать детальную картину произошедшего и определить степень вины их попечителя.

Учителя заподозрили в педофилии. На педагога 61-й столичной школы поступила жалоба от матери ученицы 8-го класса. Девочка пожаловалась на то, что преподаватель допустил непристойные действия – якобы прикасался к интимным местам. Родители тут же обратились с заявлением в Первомайский РОВД.

В городском отделе образования сообщили, что по инциденту начата служебная проверка. "Вчера на уроке в первую смену учитель географии выставлял оценки. Никаких конфликтов во время занятий не было. А в 15.30 родительница пришла со следователем. Директор школы характеризует учителя как опытного педагога, он давно там работает", - сообщила СМИ Сауле Мейрманова, начальник столичного отдела образования. Разбирательство продолжается.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл едет в Бишкек. В воскресенье, 28 мая, глава Русской православной церкви проведет в столице две службы. Утром в Свято-Воскресенском соборе, а вечером во Владимирском соборе. В Бишкекской и Кыргызстанской епархии ожидают, что молебны посетят тысячи верующих.

В рамках визита патриарха Кирилла в Кыргызстан в Бишкеке состоятся концерты одного из старейших профессиональных хоров России - Московского Синодального хора. Выступления запланированы на 28 и 29 мая. Они состоятся в соборе Святого равноапостольного князя Владимира и Театре оперы и балета имени Малдыбаева. Помимо духовных композиций будут исполнятся советские и народные песни.

Кыргызско-китайская граница закрывается на 4 дня. С 27 по 30 мая включительно не будут работать два автодорожных пункта пропуска "Торугарт" и "Иркештам". Это связано с тем, что в КНР будет широко отмечаться Праздник риса.

Жители Поднебесной серьезно относятся к своему культурному наследию, поэтому наиболее значимые праздники отмечены в календаре несколькими выходными подряд, а на самые важные торжества приходится по неделе нерабочих дней.

В отделе по связям с общественностью Государственной пограничной службы уточнили, что пропуск лиц и транспорта через границу Кыргызстана и Китая возобновится 31 мая.

Пять дней дождей. Гидрометцентр распространил штормовое предупреждение. С 25 по 29 мая в республике ожидаются проливные дожди, в высокогорных районах снег. Осадки вызовут подъем уровня воды в реках, возможны размывы берегов и подтопление территорий, прилегающих к руслам. В предгорных районах селеопасно.

В Бишкеке сегодня и завтра синоптики ожидают кратковременные дожди с грозами. А в субботу вновь будет ясно и солнечно. При этом метеорологи отмечают, что погода сейчас неустойчива и не стоит удивляться тому, что она меняется по нескольку раз в день. Ближайшие две-три недели осадки могут идти через день. При этом температурный режим останется достаточно комфортным. В дневные часы столбики термометров не будут подниматься выше +30 градусов.