Ким путается в показаниях, а может, просто включил "дурачка"

25 мая 2017, 17:34 Комментарии

Александр Ким, бывший владелец медиахолдинга "Вечерний Бишкек", пытается придать уголовному делу о многомиллионных хищениях, в которых он подозревается, политический окрас. Такая тактика защиты сейчас в моде. Все, кого уличили в мошенничестве или аферах, объявляют себя узниками совести и утверждают, что страдают за свои оппозиционные взгляды.

Остается только удивляться тому, как же глубоко были спрятаны жажда справедливости и жгучее желание бороться за правду, когда сам Ким при помощи Бакиевых присвоил не только "Вечерку", но и посягал на другие СМИ. Теперь, когда его поймали за руку за грубые финансовые нарушения, он вдруг стал борцом за права человека и свободу слова. Вот так кардинально меняются взгляды человека, когда его выводят на чистую воду.

Сегодня Ким был в суде. Процесс отложили из-за того, что новые адвокаты ответчика не успели ознакомиться с материалами уголовного дела. Такая тактика защиты очень уж напоминает выкрутасы текебаевских юристов. Впрочем, это исключительно их проблемы, как они будут пытаться опровергнуть очевидное.

Выступая перед журналистами сайта, который он финансово поддерживает, Александра Ким заявил, что вопрос должен был рассматриваться в гражданском, а не уголовном производстве - это спор двух учредителей. В итоге он назвал дело политическим.

Логика странная, ведь спор между двумя учредителями может касаться разных вопросов. Если речь идет о хищении 27 миллионов сомов, которые Ким выносил наличными из кассы "Вечернего Бишкека", то о каком гражданском разбирательстве может идти речь? Есть соответствующая уголовная статья, под действия которой попадают такого рода деяния. Какая же это политика? А отягчающим обстоятельством является то, что, сорвав куш, Ким спрятался за границей и находился там около года. Он вернулся в Кыргызстан относительно недавно, как раз, когда начали сажать коррупционеров-оппозиционеров и бывших бакиевских приближенных, которые грезили очередным переворотом.

Александру Киму предъявлены обвинения по двум статьям УК КР "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" и "Присвоение или растрата вверенного имущества". Если вина будет доказана, бывшему владельцу "Вечерки" грозит до 8 лет лишения свободы. И срок, и инкриминируемые статьи напрямую связаны только с колоссальными размерами причиненного издательскому дому ущерба. 27 миллионов - это уже особо крупный размер хищений. Политику в этом деле можно искать сколько угодно, только отвечать придется по фактам, подкрепленным доказательствами.