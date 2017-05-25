Премьер-министр и глава аппарата Президента создали свои странички в соцсетях

25 мая 2017, 17:23 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и руководитель аппарата Президента Сапар Исаков создали официальные странички в социальных сетях.

Премьер в своей ленте написал, что создал страницу в Facebook, чтобы обмениваться мнениями о ситуации в стране и имеющихся проблемах. Также глава правительства написал, что в связи с нехваткой времени связываться с гражданами посредством соцсетей будет его пресс-секретарь Чынгыз Эсенгулов. У Сооронбая Жээнбекова в Facebook на сегодня пока 108 друзей.

Глава кабмина создал страницы в Twitter, Facebook и Instagram.

Ранее Сапар Исаков также заявил о создании странички в соцсети. У руководителя аппарата Президента в Facebook уже набралось порядка 5 тыс друзей.