Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Айбек Омокеев назначен статс-секретарем Министерства иностранных делАйбек Омокеев назначен статс-секретарем Министерства иностранных делСуд наказал работников "Макмалзолото" за продажу взрывчаткиСуд наказал работников "Макмалзолото" за продажу взрывчатки

Из 90 зарубежных служебных командировок 81 осуществлена за счет приглашающей стороны – МЧС КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/iz-90-zar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428138-ru.html

Похожие новости

Узбекистан и ОАЭ активизирует двустороннего сотрудничества

Заграничные командировки чиновников. В лидерах Минэконом, таможенники и МЧС

Прага, Рим и Астана — где еще депутаты находятся в командировках?

В Таможенной службе объяснили большое количество заграничных командировок

В БЧК обнаружено тело мужчины, милиция просит помочь опознать его (осторожно, фото)

25 мая 2017, 17:43       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Из 90 зарубежных служебных командировок 81 командировка осуществлена за счет приглашающей стороны, сообщили в пресс-службе МЧС КР.
Как отмечается, в ряде информационных агентств вышла информация относительно зарубежных служебных командировок МЧС КР, также были приведены данные о количестве зарубежных командировках.
В ведомстве пояснили, что МЧС КР участвует в международных мероприятиях за рубежом на основании соответствующих приглашений от партнеров по международному сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для участия в различных семинарах, тренингах, конференциях и обучающих курсах в данной области.
Большая часть зарубежных служебных командировок сотрудников Министерства осуществляются при финансовой поддержке международных организаций и приглашающих сторон (организаторов мероприятий).
Так, в 2016 году специалисты МЧС КР, в т.ч. и спасатели Министерства, приняли участие в 81 мероприятии за рубежом в целях повышения квалификации и профессиональных навыков, все расходы по участию в которых были произведены за счет приглашающих сторон. За счет бюджета МЧС КР были осуществлены 9 служебных поездок для участия в саммитах на высшем уровне и заседаниях интеграционных объединений, как ОДКБ, СНГ и ШОС. Из них, 6 командировок – участие руководства Министерства на основании соответствующего разрешения аппарата правительства КР, 3 – участие во встречах представителей межгосударственных советов и рабочих групп.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум