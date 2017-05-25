Из 90 зарубежных служебных командировок 81 осуществлена за счет приглашающей стороны – МЧС КР

25 мая 2017, 17:43 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Из 90 зарубежных служебных командировок 81 командировка осуществлена за счет приглашающей стороны, сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Как отмечается, в ряде информационных агентств вышла информация относительно зарубежных служебных командировок МЧС КР, также были приведены данные о количестве зарубежных командировках.

В ведомстве пояснили, что МЧС КР участвует в международных мероприятиях за рубежом на основании соответствующих приглашений от партнеров по международному сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для участия в различных семинарах, тренингах, конференциях и обучающих курсах в данной области.

Большая часть зарубежных служебных командировок сотрудников Министерства осуществляются при финансовой поддержке международных организаций и приглашающих сторон (организаторов мероприятий).

Так, в 2016 году специалисты МЧС КР, в т.ч. и спасатели Министерства, приняли участие в 81 мероприятии за рубежом в целях повышения квалификации и профессиональных навыков, все расходы по участию в которых были произведены за счет приглашающих сторон. За счет бюджета МЧС КР были осуществлены 9 служебных поездок для участия в саммитах на высшем уровне и заседаниях интеграционных объединений, как ОДКБ, СНГ и ШОС. Из них, 6 командировок – участие руководства Министерства на основании соответствующего разрешения аппарата правительства КР, 3 – участие во встречах представителей межгосударственных советов и рабочих групп.