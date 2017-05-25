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Новости Кыргызстана

В цифровой экономике действующими лицами становятся инновационные стартапыВ цифровой экономике действующими лицами становятся инновационные стартапы

Государству не интересна жизнь книгоиздателей в Кыргызстане — Бондаренко

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428137-ru.html

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25 мая 2017, 17:30       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Книгоиздатели в КР справляются с проблемами в этой сфере, не рассчитывая на помощь властей, заявил сегодня в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан главный редактор проекта "Новая литература Кыргызстана" Олег Бондаренко.
Видеоконференция связала площадки в Минске, Астане, Баку, Бишкеке и Кишиневе.
"Литературное книгоиздание Кыргызстана на 95 процентов не зависит от государства. Жаловаться нет смысла, к тому же, несмотря на все трудности, в стране живется неплохо. Но представители госорганов не посещают мероприятия, организуемые книгоиздателями: например, никогда не увидишь гостя из Министерства культуры. Мы решаем свои проблемы, не рассчитывая на помощь государства", - сказал Бондаренко.
Он подчеркнул, что страна может потерять крупнейший книжный магазин "Раритет" из-за повышения арендной платы в 2,5 раза.

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