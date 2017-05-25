Государству не интересна жизнь книгоиздателей в Кыргызстане — Бондаренко

25 мая 2017, 17:30 Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Книгоиздатели в КР справляются с проблемами в этой сфере, не рассчитывая на помощь властей, заявил сегодня в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан главный редактор проекта "Новая литература Кыргызстана" Олег Бондаренко.

Видеоконференция связала площадки в Минске, Астане, Баку, Бишкеке и Кишиневе.

"Литературное книгоиздание Кыргызстана на 95 процентов не зависит от государства. Жаловаться нет смысла, к тому же, несмотря на все трудности, в стране живется неплохо. Но представители госорганов не посещают мероприятия, организуемые книгоиздателями: например, никогда не увидишь гостя из Министерства культуры. Мы решаем свои проблемы, не рассчитывая на помощь государства", - сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что страна может потерять крупнейший книжный магазин "Раритет" из-за повышения арендной платы в 2,5 раза.