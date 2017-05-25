В цифровой экономике действующими лицами становятся инновационные стартапы

25 мая 2017, 17:13 Комментарии

О возможных векторах развития цифровой экономики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) рассказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян на пленарной сессии "Цифровая экономика – переход к новому технологическому укладу" в рамках всероссийской конференции "Цифровая индустрия промышленной России – 2017" в Иннополисе (Россия), сообщает пресс-служба Комиссии.

По словам Карине Минасян, переход к новому технологическому укладу, развитие цифровой экономики, как и формирование экономики данных, возможны, только если во главе угла будут стоять запросы потребителя и новое качество сервисов. Не менее важно обеспечить стимулы для развития инновационных команд, предлагающих рынку новые продукты и форматы взаимодействия в цифровой среде. Участники дискуссии сошлись во мнении, что цифровая экономика – это в первую очередь новые экономические модели и способы коммуникации производителя и потребителя.

"У каждого государства накоплены свои компетенции и ими необходимо правильно распорядиться. Если усилия объединить, то эффект трансформации в каждой стране будет очевидно большим. При условии запуска и реализации совместных и национальных прорывных проектных и нормативно-правовых инициатив в ЕАЭС доля цифровой экономики в ВВП стран Союза может составить не менее 30%", – считает министр ЕЭК.