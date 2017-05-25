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23 млн долларов направят на водоснабжение 24 сел в Джалал-Абаде

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/23-mln-do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428135-ru.html

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25 мая 2017, 16:54       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. На улучшение водоснабжения и санитарии в 24 селах Джалал-Абадской области направят 23 млн долларов. Кредитное соглашение между Кыргызстаном и Исламским банком развития сегодня в третьем чтении одобрено депутатами парламента.
Общая стоимость проекта под названием "Улучшение сельского водоснабжения и санитарии в Кыргызской Республике" составляет 23 млн долларов, из них 15 млн финансируется Исламским банком развития, Исламский фонд солидарности – 5 млн долларов, софинансирование правительством Кыргызстана – 3 млн долларов.
Как сообщается на сайте Жогорку Кенеша, кредит Исламского банка развития предоставляется на 25 лет, включая 7 лет льготного периода с процентной ставкой 1,5%.
Кредит Исламского фонда солидарности предоставляется на 30 лет, включая 10 лет льготного периода с процентной ставкой 0,75%.
В феврале правительство сообщало, что в 2016 году кабинетом министров утверждена Стратегия развития питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов до 2026 года. Сообщалось, что по проекту КР и Международной ассоциации развития в республике до 2026 года в 425 селах Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей будут построены или отремонтированы системы водоснабжения. По республике более 1 200 сел нуждаются в питьевой воде.

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