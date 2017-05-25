25 мая 2017, 17:02 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Вынесен приговор работникам филиала "Комбинат Макмалзолото", занимавшимся хищением взрывчатки, сообщает пресс-служба Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Напомним, что в ходе проводимых органами ГКНБ оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению каналов обеспечения членов террористических групп, организованных преступных группировок взрывчатыми веществами и их компонентами, 28 января 2017 года задержан гражданин КР Кадырбек уулу А., 1980 года рождения, житель Тогуз-Тороузкого района Джалал-Абадской области, подозреваемый в незаконном обороте взрывчатых веществ.

При задержании у Кадырбек уулу А. обнаружено и изъято 210 пакетов с взрывным веществом "Аммонит" общим весом 42 кг, 50 капсюль-детонаторов и 6 огнепроводных детонирующих шнуров к ним.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК КР.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны взрывники Ш.Качкынов, Б.Токтосунов, а также горные мастера Ч.Кожошов и Ж.Нурманбетов, которые непосредственно занимались хищением и реализацией взрывчатых веществ и их компонентов.

По данному факту следственной группой УГКНБ было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 241, ч.2 ст.244 и 245 УК КР.

По данным ГКНБ, 18 мая 2017 года Нарынским городским судом вынесен приговор в отношении работников филиала "Комбинат Макмалзолото" Ш.Качкынова и Б.Токтосунова по ст.ст.241 и 245 УК КР к 8 годам лишения свободы, с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества.

Кадырбек уулу А. осужден на 5 лет лишения свободы по ст.241 УК КР. С учетом его инвалидности 2 группы была применена ст.63 УК КР (условное осуждение) и назначил наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на три года условно. Ч.Кожошов и Ж.Нурманбетов оштрафованы на 30 тыс. сомов каждый.