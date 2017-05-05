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Во время рейда «Последний звонок» задержаны школьники, управлявшие автомобилями без документов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vo-vre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428133-ru.html

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25 мая 2017, 16:37       Комментарии

Сотрудники Управления патрульной милиции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят рейд «Последний звонок». По результатам рейда более 10 машин было поставлено на штрафную стоянку.
Выпускники школ, нарушая правила дорожного движения, ездили в кортежах, где было больше пяти машин, что является нарушением закона.
Первым был пойман на излюбленном месте молодежи — «Панораме» — 17-летний выпускник. При проверке документов выяснилось, что молодой человек, не имея водительского удостоверения, управлял авто. Документов на машину у него также не было.
Другой выпускник, которого остановили на улице Аалы Токомбаева, решил избежать наказания, позвонив некоему «байке». Протягивая трубку инспектору, нарушитель хотел, чтобы милиционер поговорил с «крышей» и решил вопрос мирно.
В итоге молодому человеку выписали временные права.
1 of 7 Позже сотрудники УПМ остановили колонну из 7 машин. Автомобили двигались по улице Советской. Во время движения школьники высовывались из окон, подвергая свою жизнь опасности.
После проверки документов выяснилось,что один ученик управлял авто без документов, а у других из этого же кортежа было выявлено повторное нарушение ПДД. В итоге 4 машины были поставлены на штрафную стоянку.
По словам начальника отдела по делам несовершеннолетних МВД КР Азамата Абдрахманова, на просьбы сотрудников милиции, адресованные родителям, о запрете управлять авто несовершеннолетним школьники все же сели за руль.
«Рейд будет продолжаться в целях обеспечения безопасности детей. Во всех зонах отдыха будет усилено патрулирование. Я обращаюсь к родителям с просьбой проконтролировать детей, чтобы в вечернее время они были дома», — сказал Азамат Абдрахманов.

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