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ГКНБ: Укравшим из "Макмалзолото" взрывчатку сотрудникам вынесен приговор

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/gknb-u...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428132-ru.html

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25 мая 2017, 16:39       Комментарии

18 мая Нарынским городским судом вынесен приговор в отношении работников филиала "Комбинат Макмалзолото" Качкынова Ш.С. и Токтосунова Б.К. к 8 годам лишения свободы, с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба ГКНБ.
Еще один виновник, Кадырбек уулу А. осужден на 5 лет лишения свободы.
"С учетом его инвалидности, применена статья "условное осуждение" и ему назначил наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 года условно. Кожошов Ч.К. и Нурманбетов Ж.М. оштрафованы на 30 тыс. сомов каждый", – говорится в сообщении.
Напомним, что в ходе мероприятий по выявлению и пресечению каналов обеспечения членов террористических групп, организованных преступных группировок взрывчатыми веществами и их компонентами, 28 января 2017 года задержан гражданин КР Кадырбек уулу А., житель Тогуз-Тороузкого района Жалал-Абадской области, подозреваемый в незаконном обороте взрывчатых веществ.
При задержании у него обнаружено 210 пакетов с взрывным веществом аммонит, общим весом 42 кг, 50 капсюль-детонаторов и 6 огнепроводных детонирующих шнуров к ним.
В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий задержаны взрывники Качкынов Ш.С., 1979 г.р., Токтосунов Б.К., 1980 г.р., а также горные мастера Кожошов Ч.К., 1988 г.р., и Нурманбетов Ж.М., 1987г.р., которые непосредственно занимались хищением и реализацией взрывчатых веществ и их компонентов.

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