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Бабанов: Самая большая реформа Алмазбека Атамбаева – политическая

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360483_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428131-ru.html

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25 мая 2017, 16:34       Комментарии

Депутаты парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" провели встречу с жителями города Джалал-Абад.
Лидер фракции Омурбек Бабанов отметил, что самой большой реформой президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева является политическая реформа.
"Появилась конкуренция среди партий. Да, старые чиновники еще пытаются пользоваться админресурсом, но и это со временем исчезнет. Сейчас на выборах решаете вы – народ. Через пару дней в Джалал-Абаде пройдут выборы. Я верю, что горожане сделают правильный выбор и отдадут свой голос за перемены, за реформы. Пришло время проснуться! Вы на 4 года выбираете депутатов, это большой срок. Подумайте хорошо, посоветуйтесь со своим сердцем, посмотрите в глаза своих детей, выберете путь реформ и проголосуйте за партию "Республика", - сказал Бабанов.
В свою очередь, жители города Джалал-Абад задали вопросы лидеру и депутатам фракции "Республика – Ата-Журт", подняли ряд существующих проблем как городского, так и государственного масштаба.

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