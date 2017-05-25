Бабанов: Самая большая реформа Алмазбека Атамбаева – политическая

25 мая 2017, 16:34 Комментарии

Депутаты парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" провели встречу с жителями города Джалал-Абад.

Лидер фракции Омурбек Бабанов отметил, что самой большой реформой президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева является политическая реформа.

"Появилась конкуренция среди партий. Да, старые чиновники еще пытаются пользоваться админресурсом, но и это со временем исчезнет. Сейчас на выборах решаете вы – народ. Через пару дней в Джалал-Абаде пройдут выборы. Я верю, что горожане сделают правильный выбор и отдадут свой голос за перемены, за реформы. Пришло время проснуться! Вы на 4 года выбираете депутатов, это большой срок. Подумайте хорошо, посоветуйтесь со своим сердцем, посмотрите в глаза своих детей, выберете путь реформ и проголосуйте за партию "Республика", - сказал Бабанов.

В свою очередь, жители города Джалал-Абад задали вопросы лидеру и депутатам фракции "Республика – Ата-Журт", подняли ряд существующих проблем как городского, так и государственного масштаба.