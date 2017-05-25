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"Новая Азия": Российские ракетные комплексы "Искандер-М" переброшены в Таджикистан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/novaia-az...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428130-ru.html

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25 мая 2017, 16:32       Комментарии

В связи с учениями СНГ "Душанбе — Антитеррор — 2017" впервые в Таджикистан переброшены Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого, оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" тоцкой ракетной бригады при помощи самолетов ВКС России Ан-124-100 "Руслан" впервые переброшены в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор – 2017".
Отмечается, что в ходе учений ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.
Напомним, с 30 мая по 1 июня на территории двух военных полигонов Хатлонского гарнизона Таджикистана – "Харбмайдон" и "Ляур" — пройдет активная фаза международных учений "Душанбе — Антитеррор – 2017". Это первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества.
В Таджикистан уже были переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24М с авиабазы Шагол в Челябинской области, из Новосибирска в республику прибыли вертолеты Ми-8 и Ми-24.
"Душанбе — Антитеррор — 2017" — первые учения, которые проводятся Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Активная фаза учений стартует в Таджикистане 30 мая.
Справочно:
"Искандер" (индекс комплекса — 9К720, по классификации МО США и НАТО — SS-26 Stone, англ. Камень) — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): "Искандер", "Искандер-К", "Искандер-М". Комплекс разработан в коломенском КБ машиностроения (КБМ). Основное назначение ОТРК "Искандер" — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.
"Искандер-М" использует высотную (высота полета 50 км) сверхманевренную (перегрузки 20-30 G) квазибаллистическую ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 км.
"Новая Азия"
25.05.17

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