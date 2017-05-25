В квартире выпавшего из 5-го этажа ребенка была 22-летняя родственница погибшего – ГУВД

25 мая 2017, 16:27 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В квартире выпавшего из 5-го этажа ребенка была 22-летняя родственница погибшего. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По их данным, сегодня утром по ул. Геологической Бишкека произошел несчастный случай. Ребенок 4-лет выпал из окна 5-го этажа. От полученных ранений он скончался.

В милиции сообщили, что в этот момент в квартире ребенка находилась родственница 22 лет, то есть ребенок был под присмотром.

"После похорон следователь проведет расследование и выяснит подробные обстоятельства дела", - пояснили в столичном ГУВД.