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В квартире выпавшего из 5-го этажа ребенка была 22-летняя родственница погибшего – ГУВД

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kvartir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428129-ru.html

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25 мая 2017, 16:27       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В квартире выпавшего из 5-го этажа ребенка была 22-летняя родственница погибшего. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
По их данным, сегодня утром по ул. Геологической Бишкека произошел несчастный случай. Ребенок 4-лет выпал из окна 5-го этажа. От полученных ранений он скончался.
В милиции сообщили, что в этот момент в квартире ребенка находилась родственница 22 лет, то есть ребенок был под присмотром.
"После похорон следователь проведет расследование и выяснит подробные обстоятельства дела", - пояснили в столичном ГУВД.

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